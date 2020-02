‘Beste speler van PSV’ stelt Janssen teleur: ‘Advocaat zou hem aanpakken’

Mohamed Ihattaren viel Theo Janssen zondag in negatieve zin op tijdens de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-0). In gesprek met VTBL noemt Janssen de aanvallende middenvelder 'de beste speler' in de ploeg van Ernest Faber, maar zijn gedrag in de wedstrijd tegen Ajax kon de oud-prof niet bekoren. Ihattaren liet op het veld zijn onvrede blijken richting Bruma na een onderling moment op het veld.

In de tiende minuut, bij een 0-0 stand, hoopte Ihattaren een snelle tegenaanval op touw te zetten. Hij sprintte over de middenlijn en richting de rechterflank, maar tot zijn ergernis nam ploeggenoot Bruma de bal over. Ihattaren kreeg het leer gauw terug, maar keek even later richting Bruma en maakte met handgebaren duidelijk dat hij niet blij was met de actie van de aanvaller. "Tegen Ajax zag ik trekjes, die van mij niet hoeven. Inderdaad, toen hij zo fel op Bruma reageerde", blikt Janssen daags na de wedstrijd terug.

In the Zone | Denzel Dumfries: 'Geen goed teken als ik de topscorer ben'

"Ja, die jongen maakte een fout, maar Ihattaren maakte er vervolgens ook zes", stelt de voormalig middenvelder van onder meer Ajax. Volgens Janssen is de zeventienjarige Ihattaren een 'fantastische speler', die alleen nog maar beter kan worden als hij dergelijke uitingen uit zijn spel weert. "Je hebt er namelijk niets aan als je je ergert. Je haalt daardoor alleen maar jezelf uit je focus. Normaal gesproken heb je in een team ervaren spelers, leiders, die je daarop wijzen. Die heeft PSV echter niet."

Volgens Janssen zou Faber een voorbeeld kunnen nemen aan de trainer van Feyenoord. "Dick Advocaat zou Ihattaren meteen aanpakken. Of hij niet een goede kandidaat is voor PSV komend seizoen? Ja, waarom niet?", vraagt de analist zich af. "Dan weet je dat het qua resultaten en discipline goed zit. Maar dan moet hij wel een jonge trainer naast zich krijgen, die van hem kan leren. Ruud van Nistelrooij, ofzo. Dick kan hem opleiden om later het stokje over te nemen."

Janssen refereerde vermoedelijk aan de reactie van Advocaat, zondagavond bij Rondo, op het veelbesproken moment. De voormalig oefenmeester van PSV bleek niet te spreken over de manier waarop Ihattaren reageerde op Bruma, die in een dik halfjaar bij PSV nog geen onuitwisbare indruk achter heeft gelaten. “Dat slaat nergens op, juist die jongen kan dat niet gebruiken. Hij is zo onzeker als wat. Dus bij die jongen moet je dat soort dingen niet doen, ook al ben je zeventien jaar”, zei de trainer van Feyenoord.