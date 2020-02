Raymond Verheijen verbaasd door timing van blessuregolf bij Ajax

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen plaatst vraagtekens bij de vele blessures bij Ajax. De ziekenboeg van de Amsterdammers was al gevuld met Daley Blind (ontstoken hartspier), Hakim Ziyech (kuit), David Neres (meniscus) en Zakaria Labyad (knie), en daar kwamen zondag nog drie spelers bij. Tegen PSV (1-0 winst) vielen Joël Veltman (knie), Quincy Promes (hamstring) en Ryan Babel (knie) geblesseerd uit. Volgens hem zijn spierblessures een gevolg van opstapeling van vermoeidheid, te zware training in combinatie met weinig hersteltijd.

Verheijen zegt dat spierblessures ook een gevolg kunnen zijn van trainingsvormen die teveel spierschade hebben veroorzaakt in combinatie met te weinig hersteltijd. “Bij al die verschillende spierblessures is de aanleiding vaak anders maar de onderliggende oorzaak vaak gelijk: opstapeling van vermoeidheid of opstapeling van spierschade’’, aldus Verheijen in geprek met het Algemeen Dagblad. “Als ik Ten Hag was, zouden spierblessures met slechts één wedstrijd per week mij zorgen baren. Je zou dit eerder verwachten in een drukke periode met midweekse Europese wedstrijden en vliegreizen."

Verheijen verblijft momenteel in de Verenigde Staten, maar hij heeft het nieuws over de vele blessures bij Ajax meegekregen. “Hopelijk doen ze het niet af als pech, maar doen ze kritisch intern onderzoek zodat het niet nog een keer gebeurt”, stelt hij voor. “Als ze slechts kijken naar de aanleidingen, de situaties waarin de blessure ontstond, dan zien ze alleen maar variatie en geen patronen. Als ze kijken naar de periode vóór de blessuresituaties komen de patronen vanzelf naar boven. Zolang je maar bereid bent om heel kritisch te zijn richting jezelf en elkaar. Ik schat Erik ten Hag in als iemand die antwoorden wil hebben.”

Ten Hag liet zich in een eerder stadium al uit over het overvolle speelschema en de gevolgen die de kalender met zich mee kan dragen. “In zijn algemeenheid heeft Ten Hag gelijk over de speelkalender”, vertelt Verheijen. Toch vindt hij het vreemd dat juist vlak na de winterstop meerdere blessures zijn opgedoken. “Ik weet niet precies wat Ajax gedaan heeft in de afgelopen periode. Maar in zijn algemeenheid geldt: gas geven is prima als je één wedstrijd per week speelt, maar dat gas moet wel geleidelijk worden opgevoerd en niet te snel open worden gezet.”