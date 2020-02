Barcelona gaf op slotdag van transfermarkt twaalf miljoen euro toe

Moussa Wagué maakte op de slotdag van de transferwindow de overstap van Barcelona naar OGC Nice. De Senegalese rechtsback kwam in het Camp Nou niet aan spelen toe en koos daarom voor een tussentijds vertrek naar de club uit de Ligue 1. Barcelona had hem in 2018 voor vijf miljoen euro overgenomen van KAS Eupen en wilde hem niet zonder slag of stoot laten gaan. Uiteindelijk hebben de Catalanen water bij de wijn gedaan, zo verklapt Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivère.

“We waren drie weken lang in gesprek met Barcelona”, wordt Rivère geciteerd door Mundo Deportivo. “Barcelona wilde twintig miljoen euro aan het einde van het seizoen plus een huurvergoeding van twee miljoen euro. Maar wij weigerden dat voorstel. Wij wilden hem gratis huren met een koopoptie voor de helft: tien miljoen euro. Uiteindelijk belden ze ons op de slotdag van de transfermarkt en accepteerden ze ons voorstel.” Nice is niet verplicht om de 21-jarige back over te nemen, maar betaalt wel zijn salaris tot aan juni. Wanneer de Franse club hem na dit seizoen aantrekt, heeft Barcelona de optie om hem in de toekomst terug te kopen voor een afgesproken bedrag van vijftien miljoen euro.

Wagué tekende vrijdag bij Nice en maakte zondag al zijn debuut in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Olympique Lyon. Hij is blij dat hij bij Nice weer aan voetballen kan denken. “Bij Barcelona trainde ik met geweldige spelers en probeerde ik iedere dag weer wat te leren. Het was belangrijk voor mij om deze stap te maken. Ik wilde daar graag spelen, maar er was veel concurrentie. Ondanks dat ik weinig speelminuten heb gemaakt, heb ik geen spijt gehad. Ik had meerdere aanbiedingen, maar koos voor Nice omdat het een club is met een grote geschiedenis en ambitie", zo liet hij weten bij zijn presentatie.