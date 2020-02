Jaap Stam haalt uit naar Volkskrant-columnist: ‘Dat is de grootste bullshit’

Jaap Stam vindt dat hij niet is tekortgeschoten als trainer van Feyenoord. Hij stapte in de eerste seizoenshelft op na aanhoudende tegenvallende resultaten. Onder leiding van zijn opvolger Dick Advocaat werd een opmars ingezet en inmiddels zijn de Rotterdammers terug te vinden op de derde plaats in de Eredivisie. In een interview met NRC Handelsblad laat Stam weten dat hij het ‘hartstikke mooi’ vindt voor Feyenoord dat het nu beter gaat. “Alleen, hoe ze nu spelen is niet mijn soort voetbal. Ik wil het liefst hoog druk zetten, agressief vooruit. Nu zie je dat ze inzakken, op balverlies van de tegenstander wachten en dan naar voren gaan – een wezenlijk verschil”, aldus Stam.

Het Feyenoord van Stam stond in oktober in het rechterrijtje in de Eredivisie. Na de 4-0 nederlaag tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA besloot de coach zijn contract in te leveren. Op welke punten hij tekort is geschoten in De Kuip? “Ik bén niet tekortgeschoten”, reageert Stam fel. “Als coach ben je afhankelijk van de mensen om je heen, van wie je verwacht dat ze hun afspraken nakomen. En van de spelers. Ik dacht dat ik met een groep zou gaan werken die er direct stond. Dat was niet zo. Een ander zal zeggen: Dick haalt allemaal punten, dus ze zijn wél goed genoeg. Maar hij heeft er ook profijt van dat spelers nu wel fit zijn. Zijn instapmoment was totaal anders.”

Advocaat: 'Onze doelstelling blijft gewoon hetzelfde, Europees voetbal halen'

De afgelopen transferperiode slaagde de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen erin om met Robert Bozenik en Oguzhan Özyakup een spits en een middenvelder naar Feyenoord te halen. “Een half jaar te laat”, zegt Stam. “Het zij zo. Ik kan mij daar wel druk om maken, maar dat heeft geen zin. Nu worden meerdere jeugdspelers verhuurd of teruggezet naar de opleiding omdat ze niet goed genoeg zijn. Toen ik begon werden zeven jongens nog goed genoeg bevonden voor het eerste elftal.”

Paul Onkenhout, columnist voor de Volkskrant, schreef in het weekend voor het vertrek van Stam bij Feyenoord: “Jaap Stam is nog geen trainer. Zijn opleiding is onvoltooid. Hij speelt een trainer. En hoe het precies moet, dat weet hij niet.” Wanneer Stam met deze woorden geconfronteerd wordt, bijt hij van zich af. “Dat is de grootste bullshit. Dit stoort mij, omdat mensen niet weten waar ze over praten. En ook niet weten hoe ik werk en hoe ik met mensen omga. Ze vragen niet hoe het zit, plegen geen wederhoor. Eigenlijk zou ik hier niet op willen reageren, maar helaas heb je met dit soort meningen te maken.” Stam beaamt dat de woorden van Onkenhout hem boos maken. “Deze man heeft geen verstand van voetbal, ik ken hem ook niet. Dat iemand dat soort dingen schrijft, vind ik heel apart.”