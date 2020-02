‘AC Milan identificeert absolute topkandidaat voor unieke dubbelfunctie’

Het lijkt er niet op dat Stefano Pioli volgend seizoen nog trainer is van AC Milan. Volgens BILD richt de nummer acht in de Serie A zijn pijlen namelijk op Ralf Rangnick. Laatstgenoemde is momenteel als hoofd sport- en voetbalontwikkeling verbonden aan Red Bull, met Leipzig, New York en Brazilië als werkgebied. Rangnick is in het San Siro naast hoofdtrainer ook de beoogde nieuwe technisch directeur. Laatstgenoemde functie wordt momenteel ingevuld door oud-speler Paolo Maldini.

Rangnick heeft ervaring met het combineren van beide functies, want afgelopen seizoen was de 61-jarige Duitser zowel trainer als technisch directeur bij RB Leipzig. In de zomer werd Rangnick als hoofdcoach opgevolgd door Julian Nagelsmann, waarna hij doorschoof naar een andere functie binnen het Red Bull-concern. Volgens BILD is er bij het bestuur van Leipzig nog niets bekend over de vermeende interesse van Milan in Rangnick. De gesprekken tussen de Italianen en de Leipzig-directeur zouden echter al in een vergevorderd stadium zijn aanbeland. Een dergelijke constructie heeft Milan nog niet eerder gehad in de organisatie.

Stefano Pioli: 'We worden langzaamaan weer het 'oude' AC Milan'

Milan werd onlangs in de Italiaanse media al in verband gebracht met Rangnick, die in januari voor de eerste keer zou hebben gesproken met het bestuur. Bronnen dicht bij de club deden deze verhalen echter al snel af als onzin. Rangnick is desondanks al lange tijd een bewonderaar van Milan, dat in 2011 voor de laatste keer de landstitel in de wacht sleepte. De ervaren Duitser, met een verleden bij TSG Hoffenheim en Schalke 04, werd eerder dit seizoen in de Engelse media ook al gelinkt aan Manchester United, Chelsea en Everton.

Onder leiding van de Amerikaanse zakenman Paul Singer wil Milan weer aansluiting krijgen bij de Italiaanse topploegen. Pioli heeft de gevallen grootmacht weer in rustiger vaarwater gebracht de laatste maanden, maar hij lijkt niet de trainer te zijn voor de lange termijn. Milan wil er met de ambitieuze plannen omtrent Rangnick ook voor zorgen dat Zlatan Ibrahimovic langer blijft. De Zweedse aanvaller heeft een contract tot het einde van het seizoen bij i Rossoneri.