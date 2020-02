Hyballa krijgt herkansing in Nederland en moet Eredivisie-droom realiseren

NAC Breda heeft Peter Hyballa aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De Duitse oefenmeester wordt de opvolger van Ruud Brood, die op Oudejaarsdag zijn congé kreeg in het Rat Verlegh Stadion. Hyballa, die eerder in Nederland bij NEC aan het roer stond, heeft zich voor anderhalf seizoen aan zijn nieuwe werkgever verbonden en staat dinsdag voor het eerst op het trainingsveld. Interim-trainer Willem Weijs keert terug naar zijn functie als hoofdtrainer van Jong NAC.

"We zijn zorgvuldig te werk gegaan in de zoektocht naar een nieuwe trainer", verklaart technisch directeur Tom van den Abbeele op de clubsite. "We hebben met meerdere kandidaten gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Peter Hyballa het beste bij de kernwaarden van de club past. We zijn dan ook erg blij dat we er uit zijn gekomen en kijken uit naar een mooie samenwerking." Hyballa deelt het enthousiasme van Van den Abbeele. "NAC is een prachtige volksclub met fantastische supporters. Met dit jonge team wil ik graag aanvallend voetbal spelen. Ik kijk er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan."

Hyballa werd al enige tijd gelinkt aan NAC, dat volgens BN DeStem twee 'goede en constructieve gesprekken' voerde met de keuzeheer uit Duitsland. Kees van Wonderen was ook enige tijd in beeld bij de Parel van het Zuiden. De oud-speler van de club, die onlangs opstapte als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal, maakte naar verluidt echter geen goede indruk op de clubleiding van NAC.

De nieuwbakken trainer van NAC zat zonder werkgever na zijn ontslag bij FC DAC 1904 uit Slowakije vorige maand. Hyballa moest vertrekken nadat beide partijen geen akkoord konden bereiken over contractverlenging van de trainer. De Duitser had zijn ploeg na een uiterst succesvol seizoen naar een tweede plaats geloodst, de beste eindklassering van FC DAC 1904 in zestien jaar tijd. Hyballa gaf onlangs tegenover De Telegraaf al aan graag weer in Nederland te willen werken.

Hyballa werkte al eerder in Nederland. Hij werd in de slotfase van het seizoen 2016/17 ontslagen als hoofdtrainer van NEC. Bij NAC moet de Duitse trainer op korte termijn promotie naar de Eredivisie bewerkstelligen. De Bredanaars bezetten momenteel de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast is NAC kwartfinalist in de TOTO KNVB Beker, met AZ als tegenstander op 12 februari. Hyballa zit vrijdag in de thuiswedstrijd tegen TOP Oss waarschijnlijk voor de eerste keer op de bank bij NAC.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.