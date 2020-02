Anderlecht-opponent door het stof na verstoren minuut stilte voor Rensenbrink

Anderlecht hield zondag een minuut stilte voor de onlangs overleden Rob Rensenbrink. De oud-aanvaller, die in Brussel de nodige successen vierde, overleed onlangs op 72-jarige leeftijd. Tijdens het eerbetoon scandeerden fans van het bezoekende Royal Excel Moeskroen echter herhaaldelijk ‘Play-off 2’, als verwijzing naar de teleurstellende negende plaats van Anderlecht in de Jupiler Pro League.

De clubleiding van Moeskroen komt een dag later met welgemeende excuses op de clubsite. "Royal Excel Moeskroen wil zich excuseren voor het wangedrag van enkele supporters tijdens de minuut stilte voor Robert Rensenbrink, net voor de aftrap tegen RSC Anderlecht. Dit weerspiegelt op geen enkele manier de waarden van onze club en wij distantiëren ons van dit gedrag. We betuigen nogmaals onze oprechte deelneming aan de familie en geliefden van R. Rensenbrink." Anderlecht heeft via Twitter een dankwoord uitgesproken richting Moeskroen.

Merci pour le respect de la part de la direction de l'Excel, bedankt voor het respect vanuit de clubleiding van @ExcelMouscron. ?? https://t.co/6Im25l9hdn — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 3, 2020

Anderlecht pakte groots uit met het eerbetoon voor Rensenbrink. Alle spelers droegen de naam van de oud-aanvaller van Paars-Wit op de rug. Daarnaast waren verschillende oud-ploeggenoten van de voormalige buitenspeler aanwezig, evenals enkele familieleden. Anderlecht won met 1-0 van Moeskroen en had daardoor uitzicht op een plaats in Play-off 1. Daarvoor moet de club bij de eerste zes ploegen eindigen. De achterstand op nummer zes Racing Genk bedraagt momenteel vier punten.