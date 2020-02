Vaste waarde Foor verlaat Vitesse drie dagen na einde van transferperiode

Navarone Foor is niet langer speler van Vitesse, zo maken de Arnhemmers maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder maakt per direct de overstap naar Al-Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 27-jarige Foor heeft zich voor de komende anderhalf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden.

Het vertrek van Foor komt drie dagen na het verstrijken van de transferdeadline. De middenvelder kwam dit seizoen geregeld aan spelen toen bij de Arnhemmers en stond in de laatste zes Eredivisie-wedstrijden aan de aftrap namens Vitesse. Afgelopen zaterdag kwam hij nog 75 minuten in actie tijdens het in 0-0 geëindigde duel met ADO Den Haag.

“Navarone heeft zich altijd als een voorbeeldige prof gedragen. Hij heeft dag in dag uit keihard gewerkt en zijn prestaties waren uitstekend. Het is een jongen waar je altijd op kon terugvallen. Daarnaast was het ook een prettige persoonlijkheid, die goed lag in het team. Nadat hij transfervrij is binnengekomen in 2016 gunnen wij hem deze stap van harte”, legt technisch directeur Marc van Hintum uit.

“Voor Vitesse was het een financieel aantrekkelijke deal. Bovendien hebben we met het aantrekken van Sondre Tronstad al voorgesorteerd op een mogelijk vertrek van Navarone”, sluit hij af. Al-Ittihad wordt Foors derde werkgever in het profvoetbal. Voor zijn periode in Arnhem stond hij onder contract bij aartsrivaal NEC, dat hem ook opleidde.