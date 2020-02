Kritische geluiden vallen zeer slecht bij Klopp: ‘Hij is niet egoïstisch’

De eerste landstitel voor Liverpool sinds 1990 lijkt slechts een kwestie van tijd. The Reds zijn al ruim een jaar ongeslagen in competitieverband en lieten in deze jaargang pas twee punten liggen. Het collectief van de koploper in de Premier League wordt vaak geprezen, maar manager Jürgen Klopp neemt de gelegenheid te baat om aanvoerder Jordan Henderson extra in het zonnetje te zetten.

"Hendo is een voorbeeld, al kan ik ook genoeg anderen naar voren schuiven", wordt Klopp geciteerd door de Daily Mirror. "Maar zag hij eruit als de aanvoerder van een elftal dat een voorsprong heeft van negentien punten? Nee, geen seconde. Het zag eruit alsof we zouden degraderen bij een nederlaag. Zo hebben de jongens zich laten zien. Alleen op die manier winnen wij wedstrijden, dat zal niet snel veranderen."

Jürgen Klopp: 'Ik heb nog nooit zo'n stabiele ploeg gezien als dit Liverpool'

Klopp neemt tevens Mohamed Salah, die zaterdag tegen Southampton (4-0) tweemaal scoorde, in bescherming. De aanvaller van Liverpool kreeg in de afgelopen periode geregeld het verwijt dat hij egoïstisch bezig was. Volgens de Duitse manager is daar geen enkele sprake van. "Ongeveer twee weken geleden begonnen mensen over Mo Salah te praten. Hij is echter nooit egoïstisch bezig geweest, of meer egoïstisch dan hij zou moeten zijn." Klopp geniet juist van de trefzekerheid van Salah. "We hebben doelpunten gezien van Mo waarbij hij tussen vier spelers alsnog het dak van het doel wist te vinden."

"Maar als je dan een keer niet tot scoren komt, dan wordt er gezegd dat hij beter een ploeggenoot had kunnen aanspelen. Zo makkelijk is het leven niet. Salah was tegen Southampton erg onbaatzuchtig en haalde veel ballen terug, zodat hij in de gelegenheid was om te scoren", aldus Klopp, die tevens zeer tevreden is over de inbreng van Roberto Firmino. "Hij is echt exceptioneel, een zeer slimme voetballer. Ik ken geen speler zoals hij, dat is zonder meer waar. Maar zelfs een spelers als Bobby heeft aanspeelpunten nodig, want hij kan niet alles in zijn eentje. Hij maakt optimaal gebruik van de kwaliteiten van zijn ploeggenoten, dat is erg bijzonder."