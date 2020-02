Jürgen Locadia laat Engeland achter zich voor nieuw avontuur

Jürgen Locadia is speler van Cincinnati FC. De Amerikaanse club meldt dat de aanvaller op huurbasis overkomt van Brighton & Hove Albion. De 26-jarige Nederlander, die het afgelopen halfjaar was verhuurd aan TSG Hoffenheim, kwam in Engeland niet in aanmerking voor speelminuten, waardoor Brighton akkoord ging. FC Cincinnati huurt Locadia tot begin juli en de club heeft de optie om de spits aan het einde van de verhuurperiode definitief over te nemen.

Locadia komt bij de club uit de Major League Soccer enkele landgenoten tegen. De aanvaller krijgt Ron Jans als trainer, terwijl Gerard Nijkamp de technisch directeur is. Afgelopen seizoen eindigde Cincinnati FC op de laatste plaats in de Eastern Conference van de MLS. In de VS is er echter geen sprake van een degradatieregeling, waardoor men ook komend seizoen op het hoogste niveau zal acteren.

De aanvaller maakte in januari 2018 de overstap van PSV naar Brighton. Bij de Engelse club begon Locadia voortvarend, maar moest hij later genoegen nemen met een bijrol. Het afgelopen halfjaar werd hij verhuurd aan het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder. Ook in Duitsland kwam Locadia weinig aan spelen toe, waardoor werd besloten de huurdeal te beëindigen.

“We zijn enorm verheugd om een aanvaller als Jürgen aan onze selectie toe te voegen. Hij is een getalenteerde doelpuntenmaker en we zijn ervan overtuigd dat hij met zijn kaliber een geweldige toevoeging is voor onze club”, reageert Nijkamp op de clubwebsite. Locadia kijkt zelf ook uit naar zijn tijd in de Verenigde Staten. “Ik wil het team helpen om nieuwe herinneringen op te bouwen. Ik hoop een belangrijke speler voor het team te zijn.”