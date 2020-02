‘PSV is een eind op weg met gesprekken met nieuwe trainer’

PSV is al een tijd in gesprek met een nieuwe trainer, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandag. Het was al bekend dat de Eindhovenaren zich aan het oriënteren zijn en loeren naar een opvolger van Ernest Faber. Volgens Elfrink is er al sprake van uitvoerig contact met een trainer, maar het is niet duidelijk om welke coach het gaat.

'PSV is inmiddels in gesprek met een nieuwe trainer. Wie is nog onduidelijk. De rvc wil de huidige bestuurders de ruimte geven om dit traject af te ronden, zo begrijpen we', stelt de clubwatcher op Twitter. Het nieuws komt daags na de 1-0 nederlaag van PSV tegen Ajax. Ook tegen de Amsterdammers kon de ploeg van Faber niet imponeren.

'De sportieve ravage bij PSV is na een kansloze nederlaag bij Ajax nog een stukje groter geworden. Brandweerman Ernest Faber is uitgerust met matig materieel en heeft de om zich heen grijpende vlammen voorlopig niet kunnen blussen. Zijn ploeg kent inmiddels elke vierkante millimeter van de hoek waar in de Eredivisie de klappen vallen', zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

De krant geeft aan dat de bestuurders bij PSV 'kwetsbaarder dan ooit' zijn en 'lijken alleen maar meer schade te veroorzaken op het moment dat zij opzij stappen'. 'Ze zijn al een eindje op weg in de gesprekken met een nieuwe trainer, die mogelijk weer afhaakt als zij zich bij PSV terugtrekken. Het betekent niet dat de raad van commissarissen de leiding niet mede-verantwoordelijk zal houden.'

'De toezichthouders zullen op korte termijn echter geen verdere ontmanteling van de PSV-top willen. PSV is de afgelopen weken onder de ogen van Toon Gerbrands en John de Jong veranderd in een mijnenveld en het lijkt erop dat de commissarissen hen de ruimte willen geven om van de club weer een vredig en bovenal succesvol voetbalbolwerk te maken', zo valt er te lezen in het dagblad.