Lof voor ‘leider’ van Ajax: ‘Die jongen is een echte overlever, hij is fanatiek’

Door de afwezigheid van Daley Blind speelde Lisandro Martínez zondag andermaal in het centrum van de verdediging bij Ajax. De Argentijn vormde het centrale duo met Joël Veltman, die zich wegens een knieblessure moest laten vervangen door Perr Schuurs. Ben Wijnstekers, die als rapporteur voor De Telegraaf aanwezig was bij het duel tussen Ajax en PSV (1-0), laat zich lovend uit over Martínez.

“Martínez stond er als een leider en straalde uit ten koste van alles te willen winnen. Ik vind hem centraal achterin eigenlijk nog beter tot zijn recht komen dan op het middenveld. Hij weet de organisatie goed neer te zetten en straalt rust uit, terwijl hij op het middenveld nog wel eens aan het ’zwemmen’ was”, constateert Wijnstekers, die Martínez een 7,5 toekent voor zijn optreden tegen PSV. “Die jongen is een echte overlever. Hij is fanatiek en zit er telkens kort op.”

In the Zone | Gravenberch: ‘Ik begon niet zo goed, dat had ook met zenuwen te maken’

“Zelden wordt hij uitgespeeld en anders maakt hij het op karakter vaak nog goed. Dat zag je op een gegeven moment bij een actie van de ingevallen Kostas Mitroglou. Die leek er langs en Martinez kon haast niet meer bij de bal, maar met zijn fanatisme wist hij het duel alsnog te winnen”, vervolgt de oud-international. Wijnstekers vond Martínez de beste speler van het veld. “Martínez leest het spel en is sterk in de dekking. Bovendien heeft hij een goede voortzetting in huis en gaan zijn teamgenoten naast hem ook beter spelen.”

Wijnstekers is tevens te spreken over het optreden van Schuurs. “Die jongen heeft mij eigenlijk wel verbaasd. Ik heb hem nog niet zo vaak zien spelen, maar hij bleef heel rustig en had een aantal goede passes in huis. Daarnaast zat hij bijna overal tussen. Het hielp hem dat Martínez veel vuil werk opknapte, waardoor Schuurs op zijn beurt soms weer in kon schuiven”, zo klinkt het. Ook Sergiño Dest krijgt een positieve beoordeling. “Het is mooi om te zien dat hij zo onbevangen speelt. Noussair Mazraoui is op die positie soms wat nonchalant met zijn acties, terwijl Dest wel geconcentreerd zijn taken blijft uitvoeren.”