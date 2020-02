Mohamed Ihattaren stoort zich aan duidelijk pijnpunt bij PSV

PSV kon het zondag niet bolwerken tegen Ajax en ging met 1-0 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van Ernest Faber lijkt in wedstrijden voetballend vermogen te missen, waarbij Mohamed Ihattaren volgens velen de uitzondering is. De zeventienjarige middenvelder van PSV bestrijdt in gesprek met De Telegraaf dit ontstane beeld.

"Nee, er zit niet te weinig voetbal in de ploeg bij ons", zegt Ihattaren, die wel een pijnpunt ziet. "Op trainingen gaat het anders dan in wedstrijden, maar in de wedstrijden hoor je het te doen. Trainingen vormen het oefenen voor wedstrijden, maar als je dat daarin niet doet, mors je overal punten. Of het me stoort dat het in wedstrijden niet lukt bij ons? Ja."

In the Zone | Denzel Dumfries: 'Geen goed teken als ik de topscorer ben'

Ihattaren raakte gefrustreerd toen hij na tien minuten aan het dribbelen was en ploeggenoot Bruma de bal van zijn voet plukte. "Natuurlijk was ik even gefrustreerd, je bent aan het voetballen en wil laten zien wat je kunt, maar daar was tussen ons niets aan de hand", aldus de middenvelder, die zondag voor het eerst een wedstrijd speelde met Ricardo Rodriguez, de linksback die wordt gehuurd van AC Milan. De Zwitser heeft in korte tijd indruk weten te maken bij PSV.

Lars Unnerstall is blij met de komst van Rodriguez. "Hij raakt niet in paniek als hij de bal krijgt en onder druk komt te staan. We hebben nu wel een échte linksback, die ook écht op die positie wil spelen", aldus de doelman. "Een goede speler", vult Sam Lammers aan. "Hij heeft pas twee keer meegetraind, lang niet gespeeld, maar je ziet dat hij ontzettend veel ervaring heeft en niet snel in war raakt. Een aanwinst."