Balende Quincy Promes doet pijnlijke constateringen over PSV

Ajax won zondag met 1-0 van PSV dankzij een treffer van Quincy Promes. De Amsterdammers waren in eigen huis veel sterker dan de huidige nummer vijf van de Eredivisie, zo constateert de 28-jarige aanvaller in gesprek met De Telegraaf. De Oranje-international baalt zelfs een beetje dat PSV momenteel een club in crisis is.

"Ze moeten dicht bij elkaar blijven, een team zijn en elkaar helpen", aldus Promes, die ziet dat PSV zoekende is. "Je ziet dat het eilandjes zijn en ik hoop dat ze hun teamspirit snel terugvinden." Ajax heeft nu veertien punten voorsprong op de Eindhovenaren. Promes hoopt dat PSV zich in de toekomst terug kan vechten. "Ik vind het leuker als we weerstand hebben in de competitie."

Promes viel tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA geblesseerd uit. Ook Joël Veltman en Ryan Babel moesten eruit met een kwetsuur. "Drie klanten erbij die basisspeler zijn, dus dat wordt een probleem", doelt Promes mede op de verdere afwezigheid van Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres. "We hebben een zwaar programma en zullen ons moeten focussen op ons herstel."

"Ik voelde me goed, speelde de afgelopen weken mijn wedstrijdjes weer en scoorde. Dat belooft meestal iets goeds. Daarvoor had ik al een goede kans en ik weet niet hoe die keeper (Lars Unnerstall, red) de bal pakte. Daar snapte ik echt niks van. Het was een goede bal van Carel Eiting. Hij heeft goed opgelet bij Hakim Ziyech. Carel heeft dezelfde uitstekende pass als Hakim", lacht Promes.