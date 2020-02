Rakitic haalt uit: ‘Hoe ik door hen ben behandeld, is jammer en niet goed’

Ivan Rakitic werd weken- of zelfs maandenlang met een winters vertrek bij Barcelona in verband gebracht, maar uiteindelijk bleef een transfer uit. De komst van Quique Setién, als opvolger van Ernesto Valverde, heeft daarin mogelijk een belangrijke rol gespeeld. Rakitic erkende zondagavond na de 2-1 zege op Levante dat óók hij nadacht over een transfer. “Ja, ik heb daar zeker over nagedacht. Het was een moeilijke tijd”, erkende de Kroaat.

“De manier waarop ik ben behandeld door de staf van Valverde is jammer en niet goed. Het waren slechte tijden, maar dat behoort nu inmiddels tot het verleden. Er hebben zich situaties voortgedaan die ik niet verdiende”, werd Rakitic door diverse Spaanse media geciteerd. “Dat weten de mensen die de beslissingen nemen en dat weten de spelers. We zijn hier niet om te lachen of grappen te maken. Het beste voor de club moet ook het beste voor ons als spelers zijn. Ik heb geprobeerd om het te accepteren en nu wil ik genieten.”

Rakitic kreeg de vraag of hij een hoofdstuk wil afsluiten. “Ik wil het achter mij laten”, benadrukte de middenvelder, die zondag tegen Levante in de basis stond. “Ik wil op de best mogelijke manier werken. Ik wil een bijdrage leveren aan deze beslissende fase van het seizoen. En ik wil dat mijn ploeggenoten, de trainers en de supporters weten dat ik er honderd procent voor ga. Er zijn dingen gebeurd die ik niet leuk vond, maar het is nu niet het moment om daarover te praten.”

De komende maanden zal duidelijk worden of Rakitic toekomst heeft bij Barcelona. Ook onder Setién lijken Sergio Busquets en Frenkie de Jong zeker van een basisplaats. De plek van de derde middenvelder gaat tussen Rakitic, Arthur en Arturo Vidal. Laatstgenoemde leek ook op weg naar de uitgang in januari, maar om uiteenlopende redenen bleef de Chileen toch in het Camp Nou. Het contract van Rakitic, die volgende maand 32 jaar wordt, loopt in de zomer van 2021 ten einde.