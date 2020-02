Spaanse media staan massaal stil bij ‘de opoffering van Frenkie de Jong’

Barcelona en Frenkie de Jong boekten zondag een minimale zege op Levante (2-1) in LaLiga. Quique Setién lijkt te zijn afgestapt van het 3-5-2-systeem dat hij hanteerde in zijn eerste drie duels met Granada (1-0), UD Ibiza (1-2) en Valencia (2-0 verlies) en koos zondag, net als in het midweekse bekerduel met Leganés (5-0), voor een 4-3-3-systeem: ‘Het Cruyffismo van Setién heeft drie duels geduurd’, zo kopt Marca. Na de entree van Sergi Roberto voor Antoine Griezmann in de 71e minuut speelde Barcelona zelfs in een 4-4-2-variant. Het basismiddenveld werd gevormd door Sergio Busquets, De Jong en Ivan Rakitic. Laatstgenoemde profiteerde van blessureleed bij Arturo Vidal, terwijl Arthur Melo alleen de laatste tien minuten mocht meedoen als vervanger van De Jong.

Alle kranten in Spanje analyseren het systeem van Barcelona en wijzen De Jong aan als ‘degene die zich het meest moest opofferen’ zodra het team van Setién werd gedwongen om te verdedigen. Het systeem veranderde van een 4-3-3- in een 4-2-3-1-variant waarbij de Nederlander zich snel moest terugtrekken om naast Busquets plaats te nemen én Rakitic voor het tweetal plaatsnam om druk te zetten op de verdedigers van Levante. “Het is opvallend dat Setién ervoor koos om Rakitic deze rol in te laten vullen, waarschijnlijk vanwege zijn fysieke gesteldheid, en dat De Jong naast Busquets diende plaats te nemen”, zo klinkt het.

“De Jong verplaatste zich minder naar voren en was in aanvallend opzicht minder nadrukkelijk aanwezig dan in vorige duels. Zodra er verdedigd moest worden, positioneerde De Jong zich naast Busquets om het elftal in balans te brengen. Een serieuze wedstrijd van de Nederlander”, oordeelt Sport, dat een zes aan de Oranje-international gaf. Dat is ook het cijfer dat Rakitic, ‘de joker van het elftal’, van de Catalaanse sportkrant krijgt. “Setién gebruikte Rakitic voor de tactische variëteit in het elftal, zowel offensief als defensief. Hij reageerde goed op de momenten dat hij onder druk werd gezet.”

“Maar het is een feit dat zowel Rakitic als De Jong moeite hebben met de beweeglijkheid van Lionel Messi en Griezmann.” Busquets krijgt de hoogste beoordeling: een zeven. “De baas van het middenveld. Hij verdeelde de taken in defensief opzicht en was de leider zodra er met de punt naar voren werd gespeeld. Hij was gefocust op het veroveren van de bal na balverlies. Hij nadert zijn beste vorm.” Arthur Melo krijgt een vijf voor zijn rol als vervanger van De Jong. “Hij was onnauwkeurig in de passing.”

Marca benadrukt dat Barcelona ‘een probleem op het middenveld’ heeft. “Ofschoon Setién aan De Jong vraagt dat hij zich meer aanvallend moet laten gelden, blijft de Nederlander hierin tekortschieten. Hij is de eerste die om de bal vraagt als het spel vanuit achteruit wordt opgebouwd.” De meest verkochte sportkrant van Spanje noemt Busquets ‘de leider in de machinekamer’. “Al kreeg hij niet vaak de bal in de eerste helft. Hij speelde beter na rust toen de aanvalspogingen van Barcelona doordachter waren.” Rakitic scoorde punten bij de Madrileense sportkrant. “Hij was het perfecte complement voor Ansu Fati op links, de perfecte link tussen het creatieve gedeelte en de aanval.”

Ook AS haalt de geringe bijdrage van De Jong aan het offensieve spel van Barcelona aan. “De Nederlander haalt nog altijd niet het niveau dat hij aan het begin van het seizoen liet zien, maar zondagavond was hij in ieder geval preciezer en nam hij juiste beslissingen. Het ontbreekt nog altijd aan iets meer ambitie en intelligentie, vooral als het vijandelijke doel moet worden opgezocht.” De Madrileense sportkrant wijst erop dat Rakitic ‘het niveau op dit moment nét aan kan’. “Hij voerde zijn taken uit en hij kan niets verweten worden. Maar het is duidelijk dat zelfvertrouwen en geloof in zijn spel ver te zoeken zijn.” Niet voor de eerste keer benadrukt AS dat Busquets degene is die ‘de handleiding van Setién’ snapt. “Hj voelt zich comfortabel op het veld, steunt zijn mede-middenvelders en nadert zijn niveau van weleer. Hij brak de linies van Levante op de manier zoals hij dat wilde, met dank aan de precisie als hij de bal één keer raakte.”

Mundo Deportivo wijst erop dat de recente wedstrijden van De Jong voor Barcelona op elkaar leken. “En niet in positieve zin. Maar zondagavond toonde hij enige verbetering en liet hij zich meer gelden, hoewel het in aanvallend opzicht nog altijd aan souplesse ontbreekt en hij nog steeds niet op de voorgrond treedt.” De Catalaanse sportkrant noemt Busquets ‘een van de sleutelspelers voor Setién’. “Méér dan in de laatste wedstrijden onder Ernesto Valverde. Hij onderscheidde zich, maar hij kwam juist krachten tekort op het moment dat Levante de rug rechtte.” Mundo Deportivo looft Rakitic voor de manier waarop hij druk zette wanneer dat nodig was. “Hij greep deze kans met beide handen aan.” El Desmarque geeft Busquets opvallend genoeg een vijf. “Hij begon goed, maar na rust had hij moeite om de wedstrijd te blijven controleren en kreeg Levante kansen.” Ook Rakitic, ‘hij was vrij onzichtbaar, een van de middenvelders die het minste contact met de bal had’, kreeg een vijf, terwijl De Jong juist met een zeven werd beloond. “Op de momenten dat Levante druk zette was hij uiterst koelbloedig. Een verdienstelijke wedstrijd van een voetballer die het niet makkelijk had tegen Valencia.”

El Pais wijst erop dat ‘een zeventienjarige aanvaller de wedstrijd in een vloek en een zucht besliste’ en haalt het broze vertrouwen van de socios in het team aan. “Het gemak waarmee Fati afrondt vormt een groot contrast met de moeilijkheden die Griezmann, meer solidair dan artiest, heeft om zijn plek te vinden én de manier waarop De Jong maar blijft rennen zonder zich te onderscheiden”, zo stelt de kwaliteitskrant. “De fans houden zich meer bezig met de tegenstanders én de eigen spelers dan over hoe het team zich (niet of mondjesmaat) ontwikkelt. De Jong wordt elke week onder de loep genomen, het ongeduld wat betreft Griezmann blijft groeiende en iedereen wil dat een jeugdspeler als Fati slaagt. De voetballers die in januari zogenaamd als versterking in beeld waren, zijn niet van het niveau waar een club als Barcelona naar moet streven. Er zit niets anders op dan vertrouwen te blijven houden in de overlevenden van de jeugdopleiding én de visie van Setién.”