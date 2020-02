Pierre van Hooijdonk verbijsterd na Ajax - PSV: ‘Dat is best pijnlijk’

PSV ging zondagmiddag andermaal onderuit op bezoek bij Ajax. De Eindhovenaren verloren met 1-0, waardoor er voor de vierde keer op rij niet gewonnen werd. Pierre van Hooijdonk geeft bij Studio Voetbal te kennen dat PSV in de Johan Cruijff ArenA nog slechter speelde dan hij vooraf had verwacht.

“Ja, dat is best pijnlijk. We hadden al geen verwachtingen. Maar wat er vandaag gebeurde... De eerste helft hebben ze de bal nog geen drie seconden in de ploeg gehouden. Ongelofelijk. Het was gewoon wegschieten. Of opbouwen van achteruit met alle risico’s die daarbij horen. Daniel Schwaab is geen opbouwer, dan doe je dit. Dan schiet je de bal alle kanten op”, zegt Van Hooijdonk, terwijl hij op beelden van het uitverdedigen van Schwaab wijst.

In the Zone | Denzel Dumfries: ‘Geen goed teken als ik de topscorer ben’

“Mijn God, dan breng je echt je eigen ploeg in de problemen. Als je zo wil gaan spelen in Amsterdam, ook al ben je niet in vorm... Tja. Kijk hoe Ajax staat, dan willen ze daar onderuit gaan voetballen. Dat kunnen ze niet, zeker niet tegen Ajax. Je gaat zo een ploeg die al onzeker is nog onzekerder maken door zo te spelen”, stelt de analist. Tafelgenoot Rafael van der Vaart verwijst naar de voorbeschouwing die hij voor de NOS deed met PSV-trainer Ernest Faber.

“Faber zei dat in de voorbeschouwing dat ze moesten durven om te voetballen. Ik zei: ‘Daar zit wel wat in, maar jullie kunnen dat niet’. Hij gaf ons eigenlijk gelijk. Ik vind het geen risico als je een bal op Schwaab speelt, want hij heeft alle tijd van de wereld. Maar ze kunnen het gewoon niet”, concludeert Van der Vaart. Van Hooijdonk zegt dat het overigens niet alleen achterin misging bij PSV. “Op andere delen van het veld hebben ze de bal ook continu naar een rood-wit shirt gespeeld. Collectief was Lars Unnerstall de beste speler en die was verantwoordelijk voor het enige doelpunt.”

Sam Lammers was zondag de spits bij PSV, maar Theo Janssen is van mening dat hij er nog niet klaar voor is om eerste keuze te zijn. “Ik hoop niet dat ze alle hoop op hem hebben gevestigd. Bij Heerenveen heeft hij het goed gedaan, maar bij PSV heeft hij nog niet zoveel laten zien. Hij moet er komen, misschien als tweede spits langzaam groeien. Toen Konstantinos Mitroglou erin kwam, ging het beter lopen”, zegt de oud-middenvelder. Van der Vaart is niet onder de indruk van Mitroglou: “Die kan er ook niks van.”