Van der Vaart zag dissonant bij Ajax: ‘Hij struikelde over zijn eigen benen’

Ajax wist de topper tegen PSV zondagmiddag met 1-0 te winnen. Rafael van der Vaart noemt de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA aan tafel bij Studio Voetbal ‘de allerslechtste topper die hij gezien heeft’. De analist is positief over het optreden van Sergiño Dest en Donny van de Beek, maar is uitermate kritisch over het optreden van Ryan Gravenberch.

“Ik heb echt mijn best moeten doen om de lichtpuntjes te vinden. Dest vond ik heel goed spelen. Donny van de Beek was ook zichzelf, hij dook op en creëerde kansen. Hij deed heel veel goed, zoals hij eigenlijk altijd doet”, zo begint Van der Vaart. “Het was echt de allerslechtste topper die ik gezien heb. Dat je twee ploegen hebt die totaal niks brengen. PSV is totaal niet in vorm, Ajax mist een paar cruciale spelers. Dat zie je gewoon, dat niemand de leiding neemt.”

In the Zone | Gravenberch: ‘Ik begon niet zo goed, dat had ook met zenuwen te maken’

“Ik zag Carel Eiting een paar geweldige ballen geven. Als Ziyech zo’n bal geeft, hebben we het er dagen over. Hij speelde een redelijke wedstrijd, al waren er wat momenten dat hij slordig en onrustig was”, haakt Theo Janssen in. Van der Vaart is met zijn tafelgenoot eens, maar wijst naar het spel van Gravenberch. “Eiting begon niet zo goed, maar werd beter door Gravenberch. Hij is een jongen van zeventien, dus we moeten hem ook niet teveel afkraken.”

“Maar ik hoop dat dit zijn slechtste wedstrijd was. Dat was ongelofelijk, hij was rijp voor een wissel”, gaat Van der Vaart verder. Door blessures van Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel moest Ajax-trainer Erik ten Hag al zijn wisselmogelijkheden noodgedwongen gebruiken. “Hij kwam handelingssnelheid tekort, op die positie moet hij één of twee keer raken. Gravenberch is groot en sterk, hij heeft eigenlijk alles. Maar hij was de kluts kwijt. Hij struikelde over zijn eigen benen.”