Tandem Messi - Fati houdt Barcelona in spoor van Real Madrid

Barcelona heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Levante. De ploeg van trainer Quique Setién was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de bezoekers uit Valencia en mag daar Lionel Messi en Ansu Fati voor bedanken. De sterspeler van de Catalanen bereidde tot tweemaal toe een doelpunt van zijn zeventienjarige ploeggenoot voor, die daarmee de jongste speler met een dubbelslag in LaLiga van deze eeuw werd. Barcelona blijft door de overwinning in het spoor van koploper Real Madrid. De Koninklijke won dit weekend zelf de derby van Atlético Madrid en heeft daardoor een voorsprong van drie punten.

Setién keerde voor de wedstrijd tegen Levante terug naar een meer gangbare 4-3-3-opstelling, met een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Sergio Busquets en Ivan Rakitic. Fati begon vanwege de diverse blessures voorin als linksbuiten aan het duel en de jongeling was na een kwartier spelen bijna betrokken bij de openingstreffer. Na een pass van het talent kreeg Messi de kans om uit te halen, maar zijn poging verdween langs de verkeerde kant van de paal. Messi probeerde het na een klein halfuur spelen opnieuw, voordat hij de rol van aangever op zich nam.

Met een knappe steekbal slaagde de Argentijn erin om Fati te lanceren, waarna hij de bal rustig langs Aitor Fernández schoof. Een minuut later was het volgens hetzelfde recept opnieuw raakt toen Messi Fati bediende en de jonge aanvaller nu via de doelman binnen schoot. Nélson Semedo ging vervolgens nog met een knappe actie op zoek naar de 3-0, maar de poging van de rechtsback eindigde op de lat. Op slag van rust bood Semedo ook Antoine Griezmann nog een goede mogelijkheid. De Fransman slaagde er echter niet in om de bal te controleren, waardoor het leer over de achterlijn stuitte.

Levante ging ondanks de 2-0 achterstand met frisse moed de tweede helft in en kreeg ook twee goede kansen op de aansluitingstreffer. Ruben Rochina knalde vanuit de rebound echter hoog over het doel van Marc-André ter Stegen, terwijl Hernani dik tien minuten later op de doelman stuitte. Met nog een kwartier te gaan pikte ook Messi bijna zijn doelpunt mee, maar zijn poging eindigde op Aitor. De Jong moest tien minuten voor tijd het veld ruimen voor Arthur, terwijl aan de kant van de bezoekers Enis Bardhi binnen de lijnen kwam. De invaller was daarna nog bijna betrokken bij de 2-1, maar moest toekijken hoe Ter Stegen met een goede reflex zijn doel nog schoon wist te houden. In de blessuretijd was het echter toch nog raak toen de doelman werd verrast door een van richting veranderd schot van Rochina.