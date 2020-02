Hoofdrol voor Lukaku bij basisdebuut van Eriksen voor Internazionale

Internazionale blijft voorlopig in het spoor van koploper Juventus. I Nerazzurri wisten zondagavond met 0-2 te winnen op bezoek bij Udinese en brengen het gat met de regerend kampioen daardoor weer terug naar drie punten. Christian Eriksen maakte bij Internazionale zijn basisdebuut, maar het was topschutter Romelu Lukaku die met twee doelpunten een hoofdrol had.

Bij het treffen in de Dacia Arena stonden er met Stefan de Vrij en Bram Nuytinck twee Nederlanders aan de aftrap. Aan de zijde van Internazionale maakte Eriksen, die in januari overkwam van Tottenham Hotspur en in het met 2-1 gewonnen bekerduel met Fiorentina als invaller binnen de lijnen kwam, zijn basisdebuut. Antonio Conte kon in Udine geen beroep doen op de geschorste Lautaro Martínez, waardoor Lukaku in de punt van de aanval een duo vormde met Sebastiano Esposito.

De bezoekers uit Milaan hadden het lastig in de eerste helft met de laagvlieger uit de Serie A. Ashley Young voorkwam in de eerste 45 minuten een treffer van Jens Stryger-Larsen, terwijl doelman Daniele Padelli reddend moest optreden na een inzet van Rodrigo De Paul. Diezelfde De Paul was later in de eerste helft nog eens gevaarlijk, maar zorgde nog niet voor de openingstreffer. Na rust kroop Internazionale meer uit zijn schulp, wat resulteerde in mogelijkheden voor Alexis Sánchez en Esposito. Het was uiteindelijk Lukaku die met negentiende treffer van het seizoen de ban brak.

De Belgische spits ontving na ruim een uur spelen de bal in het strafschopgebied en mikte het leer vervolgens precies tussen de benen van Nuytinck door, waardoor Udinese-doelman Juan Musso kansloos bleek. Na enorme mogelijkheden voor Sánchez, Matías Vecino en Lukaku kwam Internazionale al snel op een ruimere marge, terwijl Eriksen inmiddels vervangen was door Marcelo Brozovic. Sánchez werd gevloerd door Musso, waarna Lukaku vanaf elf meter koel bleef en de wedstrijd leek te beslissen. Ondanks kansen over en weer vielen er in de slotfase geen doelpunten meer, waardoor Internazionale de tweede plaats weer overneemt van Lazio.