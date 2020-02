Engelse media eensgezind na ‘magisch’ optreden van ‘hero’ Steven Bergwijn

Steven Bergwijn kende zondagavond een droomdebuut in het shirt van Tottenham Hotspur tijdens de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Manchester City. De van PSV overgekomen vleugelaanvaller kreeg van manager José Mourinho een basisplaats toebedeeld en betaalde het vertrouwen na een klein uur spelen terug met de openingstreffer. De Engelse media tonen zich lovend over het eerste optreden van Bergwijn voor Tottenham.

Sky Sports beoordeelt Bergwijn met een 8, waardoor hij samen met Hugo Lloris het hoogste cijfer krijgt. “Een opwindend moment voor de speler bij zijn nieuwe club. Een aanname op de borst en bang. De Nederlander bedekte zijn gezicht bij het vieren van het doelpunt, maar er viel niet te twijfelen over zijn identiteit als doelpuntenmaker. Mourinho wilde gaan wisselen na de rode kaart voor Zinchenko, maar Bergwijn veranderde dat plan met een magisch schot”, zo klinkt het. Bergwijn moest zich met nog twintig minuten op de klok laten vervangen met kramp in de kuiten. Heung-Min Son bepaalde kort na de wissel de eindstand op 2-0.

De Daily Telegraph bestempelt Bergwijn als hero na zijn debuut. “Waar Mourinho in de winterse transferwindow niet de spits kreeg die hij zo wanhopige wilde hebben, besliste een aanwinst deze wedstrijd. Bergwijn vierde zijn debuut met een memorabel doelpunt uit een memorabel schot, waardoor Manchester City uiteindelijk verslagen werd. De lach zei alles”, stelt de Engelse krant. De BBC noemt het optreden van Bergwijn suberb. “Er was niets normaal aan de manier hoe hij zichzelf introduceerde bij de supporters van Tottenham, namelijk met een sterk optreden en een fijn doelpunt.”

“Het was zo een droomdebuut voor de Nederlander, die met een staande ovatie het veld verliet”, stelt de BBC. Ook the Guardian zag Bergwijn indruk maken tegen Manchester City en deelt een 8 uit. “De held van Tottenham was de nieuwe aanwinst, die op de linkerflank indruk maakte met zijn arbeid. Het meest imponerend was echt zijn doelpunt, waarmee hij de wedstrijd openbrak. Hij toonde op fantastische wijze zijn techniek en het gebeurde in een oogopslag. De controle met de borst, waarna een volley richting de rechterhoek volgde. Bergwijn en de supporters van Tottenham beleefden een droom, zeker omdat Son snel de 2-0 maakte.”

De London Evening Standard zag Bergwijn direct indruk maken bij de fans en deelt evenals Sky Sports een 8 uit, wat opnieuw samen met Lloris de beste beoordeling is. “Een droomdebuut voor de Nederlander, wiens briljante, instinctieve volley Tottenham op het spoor bracht voor de overwinning op de regerend kampioen. Voor dat moment had hij het moeilijk gehad om in de wedstrijd te komen”, schrijft de Londense krant. The Independent, de Daily Mail de Daily Star en The Times delen hetzelfde cijfer uit aan Bergwijn en de laatstgenoemde krant spreekt van een ‘excellente volley’. De Daily Mirror toont zich geïmponeerd: “Man of the match. Wat een debuut. Super doelpunt, non-stop gewerkt en dit was enorm veelbelovend.”

Football.London deelt ook een 8 uit aan Bergwijn. “Hij liet in de eerste helft al bij vlagen zien wat hij voor Tottenham kan doen als hij de bal krijgt. Terwijl hij wat vermoeid leek, zorgde hij voor een magische glans over zijn debuut. Met zijn wonderschone doelpunt verdient hij twee extra punten”, zo klinkt het. De Daily Express komt tot dezelfde beoordeling. “Hij vond een perfect debuut, wat voor hem én de fans van Tottenham misschien moeilijk te geloven was.”