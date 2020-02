Mourinho baalt voor Bergwijn: ‘Het is jammer dat hij woensdag niet kan spelen’

José Mourinho heeft na het debuut van Steven Bergwijn voor Tottenham Hotspur niets meer dan lof over voor de vleugelaanvaller. Bergwijn mocht zondagavond in de basis beginnen in het thuisduel met Manchester City (2-0 overwinning) en wist bij zijn debuut direct te scoren. De deze week van PSV overgekomen Oranje-international beleeft zodoende een droomweek, constateert ook Mourinho na afloop.

"Het moet een fantastisch gevoel zijn voor hem. Het joch arriveerde hier maandag, tekende zijn contract, startte met trainen en speelde vervolgens een grote wedstrijd, waarin hij ook nog eens heeft weten te scoren. Het had niet beter gekund", vertelt de Portugese oefenmeester via de officiële kanalen van the Spurs. Bergwijn opende de wedstrijd tegen Manchester City na dik een uur met een fraaie volley; Heung-Min Son bepaalde daarna de eindstand.

Mourinho heeft specifiek genoten van het doelpunt van Bergwijn, vertelt hij in gesprek met Sky Sports. "Het was een geweldige pass van Lucas Moura, maar wat Bergwijn daarna deed was enorm goed en technisch perfect. Hij controleerde de bal met de borst en daarna kwam de volley: onhoudbaar, zelfs voor een geweldige keeper als Ederson", analyseert de keuzeheer van Tottenham.

Mourinho vindt het tot slot spijtig dat hij woensdagavond niet kan beschikken over Bergwijn als Tottenham de replay tegen Southampton speelt in het kader van de FA Cup, vooral voor de aanvaller zelf. Bergwijn stond ten tijde van de heenwedstrijd namelijk nog niet op de loonlijst bij de Londenaren en is zodoende niet speelgerechtigd. "Het is jammer dat hij woensdag niet kan spelen en het is ook jammer dat we daarna even een periode hebben zonder wedstrijden, want voor hem zou het ideaal zijn om door te blijven voetballen. Zijn eerstvolgende wedstrijd zal pas over twee weken zijn", doelt Mourinho op de eerstvolgende wedstrijd van Tottenham, op 16 februari in de Premier League tegen Aston Villa.