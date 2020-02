Faber fel: ‘Schandalig dat een klein groepje naar hem toe bedreigend is’

Ernest Faber nam het stokje anderhalve maand geleden over van de ontslagen Mark van Bommel. De interim-trainer is er echter nog niet in geslaagd om het tij te keren en zondag ging zijn PSV op bezoek bij Ajax met 1-0 onderuit. Buiten de lijnen rommelt het bovendien nog altijd stevig door in Eindhoven en Faber denkt ook dat de onrust zijn weerslag heeft op het spel van zijn ploeg.

“Als het om je heen onrustig is, werkt dat ook mee in de groep. Iedereen weet wat er speelt rond de club. Maar ik heb niet de indruk dat de neuzen niet dezelfde kant op staan. Er wordt ook goed samengewerkt. Alleen dat is op De Herdgang en daar heb je niet zoveel aan”, liet hij na afloop van de wedstrijd optekenen door Voetbal International. De ontstane onrust heeft onder meer betrekking op technisch manager John de Jong, die door de achterban medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de tegenvallende resultaten.

De grote aankopen van afgelopen zomer weten nog geen onuitwisbare indruk te maken en een aangeslagen De Jong liet vrijdag weten erover na te denken om de eer aan zichzelf te houden: “Ik hoop en ga ervan uit dat hij bij de club blijft”, zegt Faber daarover. “Ik vind het schandalig dat een klein groepje naar hem toe bedreigend is. Iedereen maakt weleens een keuze die minder uitpakt, maar hij heeft ieders steun binnen de club.”

PSV maakte in de Johan Cruijff ArenA een onrustige indruk en dat kwam als een verrassing voor Faber. Volgens de oefenmeester waren zijn spelers op het trainingsveld juist scherp en vol zelfvertrouwen: “Ze waren niet zo vrij als ik ze op de training had gezien, niet comfortabel aan de bal. Het was vooral tegenhouden in de eerste helft.” In de tweede helft zat hier, mede door een aantal wissels, wat Faber betreft wel wat verbetering in: “Het begon beetje te lijken op wat we willen zien. Dit is mogelijk de laatste horde om door deze moeilijke periode heen te komen.”