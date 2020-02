Dumfries: ‘Het is natuurlijk niet een goed teken als ik de topscorer ben’

PSV verloor met 1-0 op bezoek bij Ajax. Aanvoerder Denzel Dumfries is in afwezigheid van Donyell Malen de speler met de meeste doelpunten (5) voor PSV. Dumfries verscheen na afloop voor de camera van Voetbalzone bij verslaggever Justus Dingemanse en hoewel hij de schuld van de nederlaag tegen Ajax niet bij zijn aanvallers wil leggen, realiseert hij zich wel dat dit geen goed teken is.

