Luuk de Jong en consorten beleven andermaal teleurstellende avond

Sevilla is er niet in geslaagd om zich te herstellen van de blamage in de Copa del Rey tegen Mirandés. Met Luuk de Jong, die trefzeker was in de laatste twee competitieduels, binnen de lijnen bleven los Rojiblancos in het eigen Ramón Sánchez Pizjuán steken op een 1-1 gelijkspel tegen Alavés. Door de remise vindt Sevilla zichzelf nu terug op de vierde plaats in LaLiga.

Na de 3-1 nederlaag tegen Mirandés, de huidige nummer elf van de Segunda División, in de Copa del Rey kende Sevilla geen gelukkige aanloop naar het competitieduel met Alavés, voorafgaand aan de wedstrijd in Andalusië de nummer zestien van LaLiga. Sevilla had in de beginfase weliswaar het betere van het spel, maar kwam niet tot grote kansen. De eerste kans van het treffen was voor De Jong, die voor de vierde keer op rij een basisplaats had. Zijn kopbal kon echter worden gekeerd door Alavés-doelman Fernando Pacheco.

Nadat Jules Kounde namens Sevilla kort na rust een mogelijkheid onbenut had gelaten, kwam Alavés met nog twintig minuten op de klok op voorsprong. Een kopbal vanuit een vrije trap kon aanvankelijk nog gekeerd worden door Tómas Vaclik, maar de sluitpost tikte de bal precies voor de voeten van Joselu. De spits van Alavés maakte voor open doel geen fout en bracht de bezoekers daarmee op een verrassende voorsprong.

Lang kon Alavés echter niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later was het alweer gelijk. Na een handsbal van Rubén Duarte ging de bal op de stip, waarna Lucas Ocampos raak schoot: 1-1. De Jong werd direct na de gelijkmaker naar de kant gehaald voor de nieuwe aankoop Youssef En-Nesyri. In de slotfase kwam Sevilla niet meer tot de winnende treffer, waardoor er na de blamage in de Copa del Rey opnieuw een teleurstellend resultaat behaald werd. Los Rojiblancos nemen het nu volgende week zondag op tegen Celta de Vigo.