Advocaat niet te spreken over reactie Ihattaren: ‘Dat slaat nergens op’

PSV verkeert al weken niet in grootse vorm en zondag ging het op bezoek bij Ajax opnieuw mis. De Eindhovenaren gingen met 1-0 onderuit in een wedstrijd waarin zij in aanvallend opzicht weinig klaar wisten te spelen. Het moeizaam verlopende spel leidde ook op het veld tot frustratie, onder meer bij Mohamed Ihattaren die duidelijk zijn onvrede liet blijken tegenover Armindo Bruma.

Dick Advocaat is bij Rondo op Ziggo Sport niet te spreken over de manier waarop Ihattaren reageerde op Bruma, die in een dik halfjaar bij PSV nog geen onuitwisbare indruk achter heeft gelaten: “Dat slaat nergens op, juist die jongen kan dat niet gebruiken. Hij is zo onzeker als wat. Dus bij die jongen moet je dat soort dingen niet doen, ook al ben je zeventien jaar”, reageert de trainer van Feyenoord.

PSV betaalde RB Leipzig afgelopen zomer vijftien miljoen euro voor Bruma, die deze transfersom echter nog niet waar weet te maken. Advocaat is verbaasd over het spel dat de Portugees international tot nu toe op de mat legt in Eindhovense dienst: “Ik heb Bruma wekelijks zien spelen bij Galatasaray, daar was hij een hele gevaarlijke speler. Met z’n snelheid, voor de goal. Hij was soms te egoïstisch, maar hij speelde daar geweldig. Anders gaat hij niet naar Leipzig hè.”

De eveneens aanwezige Khalid Bouhlarouz kent Bruma nog uit de tijd dat hij bij Sporting Portugal actief was. De nu 25-jarige aanvaller beleefde in die tijd zijn doorbraak in Lissabon: “Als het interlandperiode was speelden wij weleens een wedstrijd tegen het tweede. Dan maakte hij de linker centrale verdediger en de linksback helemaal gek”, blikt de oud-verdediger terug. “Hij kon geweldig dribbelen, maar afwerken was niet zijn sterkste punt. Hij kon dus enorm veel gevaar creëren en gekkigheid doen, maar die laatste pass niet.”