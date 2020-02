Ajax moet vrezen voor ‘fikse’ blessure en wacht MRI-scan in spanning af

Ajax moet vrezen voor een langdurige afwezigheid van Quincy Promes. De aanvaller viel zondagavond namelijk geblesseerd uit in het thuisduel met PSV (1-0 overwinning) en staat zodoende naar alle waarschijnlijkheid voorlopig aan de kant. Volgens het Algemeen Dagblad vreest Promes een 'fikse' hamstringblessure.

Promes, die in de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd had gemaakt, legt na afloop aan de krant uit hoe hij geblesseerd raakte. "Ik wilde een hakbal doen en was nog op snelheid. Ik kan nu wel lopen gelukkig, maar ik denk dat ik wel schade heb. Ik voelde mijn hamstring en wist direct dat ik niet verder kon", aldus de matchwinner.

Promes zal maandag een MRI-scan laten maken, waarna duidelijk moet worden hoelang de Oranje-international uit de roulatie is. "Het is mijn tweede blessure in mijn loopbaan en de tweede in korte tijd", baalt Promes, die in december al enige tijd moest toekijken vanwege een kuitblessure. "Hoe dat kan? Geen idee. Ik ben zelf ook nog zoekende. Ik train mijn hele leven al hard. Het is niet zo dat ik nu harder train."

Behalve Promes moesten ook Joël Veltman en Ryan Babel de wedstrijd tegen PSV vroegtijdig staken vanwege medische klachten. “Drie wissels waren nodig door blessures, dat is niet goed. En we zijn alle drie basisklanten, dat wordt een probleem", beseft Promes.