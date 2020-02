Bergwijn glundert van oor tot oor na droomdebuut: ‘Ik keek naar boven...’

Steven Bergwijn beleefde zondag een droomdebuut voor Tottenham Hotspur. De deze week van PSV overgekomen aanvaller kreeg in het thuisduel met Manchester City direct een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van manager José Mourinho niet: met een prachtig doelpunt na dik een uur voetballen legde hij de basis voor de 2-0 overwinning van the Spurs.

Bergwijn werd in de 63ste minuut op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld door Lucas Moura, waarna hij de bal met de borst controleerde en vervolgens verwoestend uithaalde voor de openingstreffer. Kort erna moest de Oranje-international de strijd staken vanwege kramp, maar doordat Heung-Min Son twintig minuten voor tijd de 2-0 op het scorebord bracht, kon Bergwijn de wedstrijd vanaf de reservebank alsnog rustig uitzitten.

"Het is ongelooflijk, een droom die uitkomt voor mij", vertelt Bergwijn direct na afloop voor de camera van Sky Sports. "Ik ben enorm blij om hier te zijn en te scoren bij mijn debuut. Als klein kind wil je hier zijn, je wil in de Premier League voetballen. Als je bij je debuut kunt scoren, dan is dat ongelooflijk", aldus de 22-jarige Nederlander,

Bergwijn vierde zijn doelpunt op kenmerkende wijze, met de hand voor het gezicht. "Het is iets tussen mij en mijn vrienden. Ze vroegen me ooit het te doen als ik zou scoren. Sindsdien doe ik het", legt hij desgevraagd uit. Bergwijn geeft tot slot aan dat de sfeer in het Tottenham Hotspur Stadium indruk heeft gemaakt op hem. "Het is ongelooflijk. Toen ik binnenkwam, keek ik naar boven... Het is geweldig, echt geweldig."