Perez uit zorgen: ‘Ik weet niet wat ze deze week bij Ajax hebben gedaan…’

Ajax won zondag met 1-0 van PSV en revancheerde zich daarmee enigszins voor de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. Trainer Erik ten Hag kon in de wedstrijd tegen de Eindhovenaren vanwege uiteenlopende fysieke klachten al geen beroep doen op onder meer Hakim Ziyech, Daley Blind en David Neres en de oefenmeester kreeg tijdens het treffen met PSV nog een aantal tegenvallers te verwerken. Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel haalden alle drie het einde van de wedstrijd niet en voegen zich daardoor bij de steeds verder vollopende ziekenboeg van Ajax.

“Ik denk dat Ten Hag zeer tevreden is met het resultaat, want AZ komt natuurlijk ook dichter en dichterbij. Vandaag was het dus heel belangrijk om punten te pakken om die voorsprong te behouden. Het spel an sich en zeker ook de blessures van de aanvallende spelers, en Veltman, die er nu bij komen, zullen wel zorgen baren. Dan kom je namelijk terecht in de categorie die vooral voor Jong Ajax heeft gevoetbald”, reageert Kenneth Perez na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports.

De voormalige middenvelder vreest vooral in het geval van Babel en Promes voor langdurige absenties. De twee aanvallers kregen ogenschijnlijk allebei last van de hamstring en maakten daarna meteen het gebaar dat zij gewisseld moesten worden: “Meestal is dat niet een krampje, nee”, gaat Perez, die zich verbaast over de vele spierblessures bij Ajax, verder. “Ik weet niet wat ze hebben gedaan deze week na dat verlies tegen FC Groningen. Maar als je vandaag drie blessures krijgt, twee hamstrings en dan de knie van Veltman, en dan nog twee spelers hebt die ook op het randje van een blessure zitten, Donny van de Beek en Carel Eiting, dan is dat niet best…”

Perez merkt op dat er tegenwoordig veel in kaart wordt gebracht wat betreft de fysieke gesteldheid van de spelers. De Deen denkt echter, afgaande op de hoeveelheid blessures van Ajax tegen PSV, dat er op dat gebied het een en ander misgelopen is in Amsterdam: “Het kan ook pech zijn, maar als je vier blessures hebt, waarvan er twee uit moeten en twee bijna, is dat veel. Ik ben niet bij de training geweest, maar meestal is dat geen goed teken.” De blessures komen voor Ajax op een vervelend moment, aangezien er met een bekerduel met Vitesse en het bezoek aan FC Utrecht een drukke week aankomt voor de Amsterdammers. Over ruim twee weken staat bovendien de eerste wedstrijd in de Europa League tegen Getafe op het programma.