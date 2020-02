Droomdebuut voor Steven Bergwijn tegen Manchester City

Steven Bergwijn heeft op uitstekende wijze gedebuteerd voor Tottenham Hotspur. De van PSV overgekomen vleugelaanvaller kreeg een basisplaats in het duel met Manchester City en nam na een klein uur spelen de openingstreffer voor zijn rekening. Dankzij een doelpunt van Heung-Min Son won Tottenham Hotspur in eigen stadion uiteindelijk met 2-0, waarmee de laatste onzekerheden in de Engelse titelstrijd inmiddels wel weggenomen lijken te zijn.

Bergwijn vormde tijdens zijn eerste optreden de voorste linie met Lucas Moura en Son. Manchester City-manager Josep Guardiola posteerde Fernandinho in het centrum van de defensie, die verder bestond uit Oleksandr Zinchenko, Nicolás Otamendi en Kyle Walker. Voorafgaand aan het treffen in Noord-Londen bedroeg de achterstand van the Citizens op koploper Liverpool maar liefst 22 punten, al hadden the Reds een wedstrijd meer gespeeld. Ondanks dat Manchester City goed van start ging, mocht de ploeg van Guardiola van geluk spreken dat men niet al na twaalf minuten spelen met tien man kwam te staan. Raheem Sterling kwam weg met een forse charge op Dele Alli.

Na een klein halfuur spelen was Manchester City heel dicht bij de openingstreffer, toen een schot van Sergio Agüero via de teen van Tottenham-doelman Hugo Lloris tegen de paal ging. Tien minuten later kregen de bezoekers een nog grotere kans. Scheidsrechter Mike Dean legde de bal op aanraden van de VAR op de stip, na een overtreding van Serge Aurier op Agüero. Ilkay Gündogan zag zijn inzet vanaf elf meter echter gekeerd worden door Lloris. Sterling ontving vervolgens de bal en ging naar de grond na een confrontatie met Lloris, maar deze keer werd er geen strafschop gegeven. Dean leek Sterling tevens te sparen door hem geen tweede gele kaart voor een schwalbe te geven.

Op slag van rust kreeg Agüero nog een levensgrote kans op een doelpunt, maar zijn inzet van dichtbij ging naast. Al na drie minuten in de tweede helft had Gündogan opnieuw de openingstreffer op zijn schoen, na defensief gestuntel bij Tottenham Hotspur. Met een uur op de klok werd de wedstrijd echter volledig gekanteld. Zinchenko kreeg een tweede gele kaart nadat hij Harry Winks in een counter vloerde. Kort daarna wist Tottenham Hotspur de wedstrijd naar zijn hand te zetten en Bergwijn had daarin een glansrol.

De debutant ontving de bal na een gekraakt schot van Lucas Moura, waarna hij het leer controleerde en met een volley achter Manchester City-doelman Ederson wist te plaatsen. Met nog twintig minuten te gaan, kwam er een einde aan de wedstrijd voor Bergwijn. De vleugelaanvaller moest zich met kramp in de kuiten laten vervangen door Erik Lamela. Vanaf de reservebank zag Bergwijn vrijwel direct dat zijn nieuwe werkgever het duel op slot wist te gooien met de tweede treffer van de avond.

Son ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Tanguy Ndombele. De Zuid-Koreaanse aanvaller wist het leer knap te controleren en haalde vervolgens vanaf een meter of zestien doeltreffend uit in de korte hoek. Manchester City deed er met tien man nog alles aan om terug te komen in de wedstrijd, maar kwam niet meer tot de aansluitingstreffer ondanks kansen voor Bernardo Silva en Kevin De Bruyne. Daardoor bleef de 2-0 stand op het scorebord, want waarschijnlijk met gejuich wordt ontvangen in Liverpool. De voorsprong van de koploper op de naaste achtervolger Manchester City bedraagt nu maar liefst 22 punten.