Ryan Donk zorgt met acrobatisch doelpunt voor prachtige emotie bij Fatih Terim

Galatasaray heeft zondag zeer goede zaken gedaan in de Turkse competitie. Het elftal van trainer Fatih Terim won op eigen veld eenvoudig van hekkensluiter Kayserispor (4-1) en profiteerde daarmee optimaal van het pak slaag dat koploper Sivasspor eerder op de dag kreeg van Gaziantep BB (5-1).

Sivasspor bleef ongeslagen in zijn elf laatste wedstrijden in de Süper Lig, maar op bezoek bij promovendus Gaziantep BB ging het zondagmiddag volledig mis voor de lijstaanvoerder. De succesformatie van trainer Riza Calimbay speelde onherkenbaar en ging uiteindelijk met 5-1 onderuit in Zuidoost-Turkije. Sivasspor blijft koploper in Turkije, maar heeft de concurrentie dit weekeinde wel dichterbij zien komen.

Istanbul Basaksehir, Trabzonspor, Alanyaspor en Besiktas wisten dit weekeinde alle hun wedstrijden te winnen en daar kwam zondagavond ook Galatasaray nog bij. De grootmacht uit Istanbul won in eigen huis met 3-1 van Kayserispor, mede door een fraai doelpunt van Ryan Donk. De Nederlandse verdediger tekende na twintig minuten voetballen voor de 2-0, door een voorzet van Ömer Bayram met de borst te controleren en vervolgens acrobatisch binnen te volleren.

Donk zorgde met zijn doelpunt voor prachtige emotie bij Terim, die overduidelijk onder de indruk was van het huzarenstukje van de Nederlander. De overige treffers van Galatasaray werden verzorgd door Adem Büyük en Sofiane Feghouli (twee). Bayram was een van de uitblinkers bij Cim Bom en gaf met een lage voorzet vanaf de linkerflank ook de assist bij de 3-0 van Feghouli, na dik een uur voetballen. Muris Mesanovic redde daarna nog de eer voor Kayserispor, alvorens Feghouli de eindstand bepaalde.