Besluit van Kuipers en Nijhuis tijdens Ajax - PSV leidt tot discussie op Twitter

Er is op Twitter de nodige verbazing om het besluit van scheidsrechter Björn Kuipers en videoscheidsrechter Bas Nijhuis om tijdens de topper tussen Ajax en PSV geen strafschop toe te kennen aan de Amsterdammers. Sergiño Dest werd in de tweede helft door Olivier Boscagli tegen de grond gewerkt, maar er werd besloten om geen penalty toe te kennen. Ajax won het duel uiteindelijk met 1-0.

"Ik zag dat hij een soort sprongetje maakte in het contactmoment, dus ik vond het helemaal niets. Ik heb een voorkeur voor een strafschop na het zien van de beelden, maar het is geen duidelijke fout”, zo reageert Kuipers na afloop voor de camera van FOX Sports. Volgens de scheidsrechter zocht Dest het contact met Boscagli. "De VAR (Bas Nijhuis, red.) moet snel beslissen en die vond het geen duidelijk fout. Het blijft interpretatie, daarom is het ook zo moeilijk.”

"Ik vond zijn uitleg duidelijk. Nijhuis had moeten zeggen dat het een penalty was", zegt Arnold Bruggink bij Dit was het Weekend van FOX Sports. Kenneth Perez haakt in: "Als ik zijn woorden hoor, vindt hij dat hij een fout gemaakt heeft. Dat wil hij alleen niet ruiterlijk toe te geven. De scheidsrechter had het liefst de situatie goed willen beoordelen en heeft dat niet gedaan. Hij baalt er een beetje van dat hij geen penalty heeft gegeven, als ik het zo hoor. Ik begrijp ook niet wat hij bedoelt met dat Dest erin sprong. Volgens mij valt hij over het been, nadat hij de actie aanging."

"Toen werd ik naar mijn mening neergehaald. Ik maakte een schaar en ik kon niet meer uitwijken", zo reageert Dest op het moment in gesprek met Ziggo Sport. "Hij stapte gewoon in, dus we botsten. Voor mijn gevoel is dat een penalty, maar de scheids vond van niet. Hij zei dat ik ‘m opzocht en dat het daardoor geen strafschop was. Maar natuurlijk moet je een tegenstander eerst opzoeken om een actie te kunnen maken, dat lijkt me logisch. Hij zei dat de VAR ernaar heeft gekeken en dat ik ‘m opzocht, dus dat was zijn beslissing."

“Toch gewoon een strafschop?”, laat voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende weten via Twitter. Hij krijgt bijval van Mario Melchiot. De oud-verdediger van onder meer Chelsea en Ajax is van mening dat Kuipers een strafschop had moeten toekennen. “That’s was pen for sure !!!!!” Hedwiges Maduro heeft dezelfde mening: "Volgens mij een 100% penalty. Zal vast niet het VAR-moment van de week worden."

Ook Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, snapt weinig van het besluit van Kuipers en Nijhuis. “Bas Nijhuis kan ook stoppen als VAR. Laat een 100% penalty lopen bij overtreding op Dest”, schrijft hij. Anco Jansen, aanvaller van FC Emmen, laat zich op het sociale medium op vergelijkbare wijze uit. “FF serieus Nijhuis doet het belletje het niet...100% strafschop.”