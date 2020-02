Ten Hag wegens blessuregevallen na een uur spelen al door wissels heen

Ajax gaat met een 1-0 voorsprong aan de leiding tegen PSV, maar het is niet enkel hosanna voor de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA. Trainer Erik ten Hag moest door blessures bij Joël Veltman en Quincy Promes voor rust al twee keer wisselen en na de onderbreking kwam ook Ryan Babel daar nog bij als uitvaller.

Veltman begon tegen de Eindhovenaren in het hart van de verdediging, maar de wedstrijd zat er voor de verdediger al na nog geen halfuur op. Nadat het ogenschijnlijk in zijn hamstring was geschoten, zag Ten Hag zich gedwongen om Schuurs in zijn plek in te brengen. Promes liep in de blessuretijd van de eerste helft een soortgelijke blessure op. De aanvaller, die eerder de openingstreffer voor zijn rekening had genomen, probeerde met een hakbal Babel in stelling te brengen.

De Oranje-international greep hierna echter direct naar zijn hamstring en gaf meteen aan gewisseld te moeten worden. Ten Hag reageerde door Lassina Traoré, voor wie veel mensen nog een basisplaats voorzagen, in te brengen. Na iets meer dan een uur spelen kwam Babel hier ook nog bij met een ogenschijnlijke spierblessure.

De ontwikkelingen rondom de twee aanvallers zullen binnen Ajax met argusogen worden gevolgd, aangezien Promes voor de winterstop ook al enige tijd ontbrak vanwege fysieke ongemakken en Babel juist binnen werd gehaald als extra optie. Met Hakim Ziyech en David Neres bevinden zich momenteel bovendien nog twee andere belangrijke aanvallende krachten in de ziekenboeg.