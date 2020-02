Mourinho legt de druk gelijk vol bij Bergwijn met uitleg over basisplaats

Steven Bergwijn heeft gelijk een basisplaats bij Tottenham Hotspur, dat zondagmiddag aantreedt tegen regerend landskampioen Manchester City. Manager José Mourinho legt voorafgaand aan de topper in het Tottenham Hotspur Stadium uit waarom de Nederlandse aanvaller gelijk aan de aftrap verschijnt bij the Spurs. Een en ander heeft volgens de Portugese coach te maken met het gebrek aan opties in de aanvalslinie van de Londense ploeg.

"We hebben aanvallende intenties en willen doelpunten maken om de wedstrijd te winnen. Dat moet gebeuren zonder een echte spits, een echt aanspeelpunt", verklaart Mourinho de aanvallend ingestelde opstelling van Tottenham tegenover Sky Sports. Even later volgt een uitleg over de basisplaats van Bergwijn tegen the Citizens. "Hij moet er wel klaar voor zijn, we hebben niet veel andere opties. Maar hij speelde bij PSV, is fit en eerder deze week al aangekomen. Hij heeft al een week met ons gewerkt en aan ons kunnen wennen. Dus hij kan meespelen, we hebben niet veel keuzes."

"Eric Lamela zit op de bank, maar is niet honderd procent fit vanwege recente blessureproblemen", vervolgt Mourinho zijn betoog. "Dus gaan we het met deze spelers doen vandaag. Dat doen we naast Bergwijn met Heung-min Son, Dele Alli, Lucas Moura en Giovani Lo Celso." Tottenham staat momenteel zevende, maar Mourinho geeft de strijd om een eindklassering in de top vier, met Champions League-voetbal als beloning, nog lang niet op. "Er is veel concurrentie. Wolverhampton Wandererers en Sheffield United worden niet altijd meegerekend, maar die laten goed voetbal zien en doen dus gewoon mee. Het is dus voor elke club een zeer zware strijd."

"Het is echt een topaankoop voor Tottenham", zegt oud-speler Darren Anderton over Bergwijn in zijn rol als analist voor beIN Sports. "Hij beschikt over enorm veel kwaliteiten en is een echte handenbinder. Bergwijn dwingt kansen af en is daarnaast een afmaker. Ik ben heel blij met zijn komst, ik weet zeker dat het publiek hem met enthousiasme zal ontvangen. Zulke spelers zien we graag bij deze club en het kan volgens mij alleen maar motiverend werken voor de overige spelers. Hopelijk is Bergwijn het antwoord op de aanvallende problemen bij Tottenham. Zijn snelheid is ongelooflijk, dat boezemt verdedigers angst in. Dat is ideaal voor een wedstrijd tegen een ploeg als Manchester City."