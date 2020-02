Kasper Dolberg met dubbelslag grote man in roodgekleurde kraker

OGC Nice heeft zondagmiddag met dank aan Kasper Dolberg een 2-1 overwinning weten te boeken op Olympique Lyon. De afgelopen zomer van Ajax overgenomen spits nam de gehele productie namens les Aiglons voor zijn rekening, waardoor Nice nu in punten op gelijke hoogte komt met Lyon en de achtste plek bezet. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man.

Scheidsrechter Benoît Bastien moest al snel aan de bak toen Fernando Marçal met iets meer dan twintig minuten op de klok de doorgebroken Hichem Boudaoui onderuithaalde en kon gaan douchen. Nice profiteerde ruim tien minuten later van de man-meer-situatie toen Dolberg na een van richting veranderd schot de rebound achter Ciprian Tatarusanu kon tikken.

Lyon kwam in de blessuretijd van de eerste helft via nieuwkomer Karl Toko Ekambi echter langszij en na een opstootje moest ook Nice met tien man de tweede helft in doordat Adam Ounas zijn tweede geel ontving. Met nog een klein halfuur op de klok besliste Dolberg alsnog de wedstrijd toen hij goed voor zijn man kwam en op aangeven van Boudaoui binnen tikte. Kenny Tete deed als invaller een halfuur mee namens les Gones, terwijl de geblesseerde Memphis Depay ontbrak.