Arsenal ziet Aubameyang hopeloos falen en speelt voor dertiende keer gelijk

Arsenal heeft zondagmiddag voor de dertiende keer gelijkgespeeld in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kreeg met name via Pierre-Emerick Aubameyang en Alexander Lacazette enkele grote kansen, maar de 0-0 verdween niet van het scorebord. The Gunners staan op een teleurstellende tiende plaats, ver weg van de Europese plaatsen. Burnley staat in punten gelijk met Arsenal, maar moet het vanwege een minder doelsaldo doen met een elfde plaats.

Lacazette kwam al in de tweede minuut in kansrijke positie, na goed voorbereidend werk van collega-aanvaller Aubameyang. De kopbal van de Fransman verdween echter naast het doel van the Clarets. Met een kwartier op de klok leek Arsenal op voorsprong te komen. Een fraaie lange bal van David Luiz kwam bij Aubameyang terecht, die van de linkerkant voor het doel van Nick Pope opdook. De Gabonese spits, normaal gesproken toch behoorlijk trefzeker, faalde hopeloos met een schot dat meters naast het doel verdween. Burnley klopte onder meer met Jay Rodriguez ook een aantal keer op de deur, maar Bernd Leno maakte wederom een betrouwbare indruk onder de lat bij Arsenal.

Burnley zette na rust een tandje bij met het kenmerkende fysieke spel van de ploeg van manager Sean Dyche. Een schot van Chris Wood en een kopbal van Jeff Hendrick leverden de thuisploeg evenwel geen voorsprong op. Arteta greep na een uur spelen in en haalde Mesut Özil naar de kant. Joe Willock nam zijn plaats in op het middenveld van Arsenal. Lucas Torreira begon zich kort daarna met het aanvalsspel van de Londenaren te bemoeien, al bezorgde zijn afstandsschot Pope geen onoverkomelijke problemen.

Arsenal kwam twaalf minuten voor tijd goed weg, toen Rodriguez de lat teisterde. Vijf minuten later liet Lacazette andermaal een goede kans onbenut om de score te openen op Turf Moor. De falende spits uit Frankrijk werd in de 89ste minuut afgelost door Eddie Nketiah. Beide ploegen bleven het proberen in het kletsnatte Burnley, maar een 0-0 gelijkspel was de juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen.