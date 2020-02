Steven Bergwijn debuteert direct in topwedstrijd voor Tottenham Hotspur

Steven Bergwijn debuteert zondagmiddag (17.30 uu) direct voor Tottenham Hotspur. De deze week van PSV overgekomen aanvaller heeft van manager José Mourinho een basisplaats gekregen voor het thuisduel met Manchester City. Bergwijn vormt samen met Heung-Min Son en Lucas Moura de voorhoede van Tottenham Hotspur.

Bergwijn rondde aan het begin van deze week voor minimaal dertig miljoen euro zijn transfer van PSV naar Tottenham Hotspur af. De 22-jarige vleugelaanvaller trainde woensdag voor het eerst mee met de selectie van the Spurs en heeft kennelijk al voldoende indruk gemaakt op Mourinho: de Portugese oefenmeester gooit Bergwijn vanmiddag tegen Manchester City direct voor de leeuwen.

Het is afwachten op welke positie Bergwijn vanmiddag zal spelen. De international van het Nederlands elftal staat op papier als rechtsbuiten, hetgeen betekent dat hij in de duels zal komen te staan tegenover voormalig PSV-ploeggenoot Oleksandr Zinchenko, die bij Manchester City als linksback speelt. Bergwijn krijgt voorin de voorkeur boven Erik Lamela, die op de bank zit. Aanvoerder en aanvalsleider Harry Kane is vanwege een blessure niet beschikbaar bij Tottenham Hotspur.

Opstelling Tottenham Hotspur:Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga; Winks, Lo Celso, Dele; Bergwijn, Son, Lucas Moura

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; Rodrigo, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Agüero