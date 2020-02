FC Utrecht dankt VAR voor punt na abominabele strafschop Gustafson

VVV-Venlo en FC Utrecht hebben zondagmiddag een punt gepakt in een vermakelijke wedstrijd in De Koel (1-1). VVV kwam in de tweede helft op voorsprong door een benutte strafschop van Oussama Darfalou en leek op weg naar een broodnodige overwinning. Utrecht kreeg echter ook een strafschop toegewezen, al leidde de inzet van Simon Gustafson in eerste instantie niet tot een doelpunt. Door inmenging van de VAR mocht de middenvelder opnieuw aanleggen, waardoor Utrecht met een punt weer richting de Domstad vertrok.

VVV, met kersverse aanwinst Thomas Bruns in de gelederen, en FC Utrecht gingen allebei op zoek naar een vroege openingstreffer in Venlo. De formatie van trainer John van den Brom was daar binnen vijf minuten heel dichtbij. Doelman Timo Kirschbaum tikte een harde knal van Gustafson over zijn doel. VVV liet zich evenwel ook niet onbetuigd. Jeroen Zoet moest namelijk in actie komen bij een harde kopbal van de van Vitesse gehuurde Darfalou. Utrecht kreeg in het restant van de eerste helft de beste kansen. Kristoffer Peterson omspeelde zijn directe tegenstander, maar diens schot werd geblokkeerd door Tobias Pachonik. Ook Gustafson had wederom geen geluk in de afronding. Het afstandsschot van de Zweedse middenvelder vloog maar net over het doel van Kirschbaum heen. Aan de andere kant, tien minuten voor rust, maakte Zoet een schot van Darfalou onschadelijk.

De thuisspelende ploeg kwam als beste uit de kleedkamer. De aanvalsdrift leverde vijf minuten na de hervatting een strafschop op, nadat Sean Klaiber de bal tegen de hand had gekregen. De bal ging op de stip en Darfalou schoot vervolgens vanaf elf meter onberispelijk raak. VVV bleef naar voren spelen en had pech toen Haji Wright bij de eerste paal net tekort kwam om te scoren. Van den Brom greep resoluut in en wisselde na een uur spelen driemaal. Onder meer Adam Maher en Bart Ramselaar kwamen binnen de lijnen. VVV had daar echter geen boodschap aan en bleef op jacht naar een tweede treffer. Darfalou omspeelde Zoet een kwartier voor tijd, maar zijn schot van buiten het strafschopgebied vloog rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

VVV kreeg enkele minuten later een flinke tik te verwerken. Sven Kum kreeg net als Klaiber de bal op de hand, waardoor arbiter Dennis Higler naar de stip wees. De slappe inzet van Gustafson werd echter uit het doel gehouden door de alerte Kirschbaum. De VAR constateerde echter te vroeg inlopen van enkele spelers, met als resultaat dat de strafschop mocht worden overgenomen. Gustafson koos wederom voor de rechterhoek en Kirschbaum koos wederom de goede kant. Deze keer behoorde een redding niet tot de mogelijkheden. De ploeg van Van den Brom ging in de laatste tien minuten vol voor de winst in Venlo, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een punt.