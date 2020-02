Fortuna herstelt zich met hulp van Ajax-huurling van zeperd tegen Feyenoord

Fortuna Sittard heeft zich zondagmiddag uitstekend gerevancheerd voor de midweekse bekernederlaag tegen Feyenoord. De Limburgse formatie kwam in het thuisduel met sc Heerenveen al vroeg op achterstand, maar de manschappen van trainer Sjors Ultee toonden de nodige veerkracht (2-1). Dankzij de driepunten op eigen veld pakt Fortuna zeer belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Sven Botman was de schlemiel bij Heerenveen door een kwartier voor tijd een eigen doelpunt aan te tekenen.

Heerenveen begon furieus aan de ontmoeting in Zuid-Limburg, wat al na zes minuten leidde tot de openingstreffer. Joey Veerman stuurde de snelle Mitchell van Bergen weg met een uitgekiende steekbal en laatstgenoemde schoof de bal uiteindelijk op beheerste wijze langs doelman Alexei Koselev. Aanvalsleider Jens Odgaard schoot kort daarna net naast, terwijl Rodney Kongolo een kopbal net over het doel zag verdwijnen. Er viel al snel weer een doelpunt, al was dat wel aan de andere kant. Kongolo gaf de bal onbedoeld mee aan Felix Passlack, die de bal vervolgens in de verre hoek krulde.

Fortuna kreeg vleugels door de snelle gelijkmaker op eigen veld en ging nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Mark Diemers had een groot aandeel in het aanvalsspel van de Limburgers. Zijn strakke voorzet werd nog weggewerkt door de Utrechtse defensie. Uit de rebound kreeg Tesfaldet Tekie de bal voor de voeten. Zijn inzet ging echter hoog over het doel van Filip Bednarek. Vitalie Damashkan ging luttele minuten alleen op het doel af van de Friezen, maar de Fortuna-aanvaller werd teruggefloten wegens buitenspel. Flinke tegenslag was er voor Fortuna kort voor het rustsignaal. Rechtsback Martin Angha had last van duizeligheid en ging aangeslagen naar de kant. Clint Essers was in de slotminuut van de eerste helft zijn vervanger.

Diemers nam ook in de tweede helft Fortuna bij de hand. Zijn vrije trap in de 47ste minuut verdween net over het doel van Heerenveen. Er was even schrik bij de thuisclub toen Damashkan na een uur spelen een blessurebehandeling nodig had. De aanvaller hoefde echter niet gewisseld te worden. Twintig minuten voor tijd gingen Odgaard en Kongolo, die in de eerste helft goede kansen om zeep hielden, naar de kant bij de bezoekende formatie. Slechts twee minuten later sloeg het noodlot toe voor Heerenveen. Botman werkte de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman. Deze klap kwam de ploeg van trainer Johnny Janssen in het restant van de wedstrijd niet meer te boven. Ver in blessuretijd kopte de geheel vrijstaande invaller Rune Espejord de bal nog tegen de paal, maar verder liet Fortuna het niet meer komen.