Matthijs de Ligt bepaalt eindstand na benutte strafschoppen Ronaldo

Juventus heeft zondagmiddag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina. De koploper van de Serie A herstelde zich van de nederlaag tegen Napoli (2-1) van vorige week, door met 3-0 te winnen voor eigen publiek. Cristiano Ronaldo nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening uit strafschoppen, waarna Matthijs de Ligt de eindstand bepaalde. Het was voor de Nederlander zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

Het enige doelpunt van de eerste helft viel vijf minuten voor de pauze. Miralem Pjanic vuurde vanbuiten het strafschopgebied richting doel en zag de bal tegen de arm van Germán Pezzella aankomen. De arm van de verdediger was gebogen maar uitgestoken, en na het raadplegen van de VAR besloot arbiter Fabrizio Pasqua een strafschop toe te kennen. Die werd feilloos benut door Ronaldo. Een venijnig schot in de linkerhoek was buiten het bereik van keeper Bartlomiej Dragowski, ondanks dat hij de goede hoek uitzocht.

Dragowski keepte evenwel een goede wedstrijd. Na 26 minuten paeerde hij een afstandsschot van Rodrigo Bentancur, terwijl hij halverwege de tweede helft een knappe reflex in huis had om de 2-0 van Gonzalo Higuaín te voorkomen. Ook collega Wojciech Szczesny moest zich enkele keren doen gelden. Zo was Fiorentina in minuut 23 dicht bij een wereldgoal na opeenvolgende hakballen van Marco Benassi en Federico Chiesa. Veel kansen waren er over het geheel niet, maar de spanning was voortdurend aanwezig en groeide in de slotfase.

Twintig minuten voor tijd claimde De Ligt tevergeefs een strafschop, toen zijn krachtige kopbal tegen de arm van Patrick Cutrone aankwam. Maar uiteindelijk kreeg Juventus wel de tweede penalty van de wedstrijd. Bentancur soleerde richting doel en werd afgestopt door Federico Ceccherini. Het was een discutabele strafschop, maar na het zien van de beelden bleef de arbiter bij zijn besloot. Ronaldo zocht met succes de linkerhoek op. In de eerste minuut van de blessuretijd was het De Ligt die voor het slotakkoord zorgde. Hij werd door de defensie van Fiorentina over het hoofd gezien en knikte raak na een corner van Paulo Dybala.