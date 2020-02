Willem II slaat gat met PSV vlak voor spannend bezoek aan Eindhoven

Willem II heeft zondag met 1-0 gewonnen van Heracles Almelo. De ploeg van Adrie Koster wist drie punten uit het vuur te slepen dankzij een treffer van Sebastian Holmén, die zijn eerste doelpunt voor de Tilburgers maakte. Door de zege verstevigt Willem II de vierde plek en heeft het vier punten voorsprong op PSV, dat zondag nog in actie komt tegen Ajax. Volgende week staat een duel tussen PSV en Willem II op het programma. Heracles blijft op de tiende plek in de Eredivisie steken.

Snel in de eerste helft moest Kevin Blom de wedstrijd even stilleggen. De scheidsrechter moest met een kuitblessure naar de kant en werd vervangen door vierde official Robin Hensgens, die zodoende zijn debuut maakte in de Eredivisie. Halverwege de eerste helft viel het eerste doelpunt te noteren. Nadat Dries Saddiki met zijn prachtige omhaal het aluminium trof, bleef de bal nabij het vijandelijke doel hangen. Holmén kon vervolgens van dichtbij de openingstreffer voor zijn rekening nemen: 1-0.

Heracles liet zich echter niet van de wijs brengen en kon rap op gelijke hoogte komen. Mauro Júnior veroverde in de opbouw bij Willem II de bal en schoot vervolgens hard richting het doel van Michael Woud, een poging die de lat raakte. Willem II bracht het laatste wapenfeit in een vermakelijke eerste helft. Ché Nunnely leek zijn ploeg vlak voor rust de 2-0 te bezorgen, maar doelman Janis Blaswich wist het schot met behulp van de paal te keren.

De Tilburgers kwamen goed uit de kleedkamer en begonnen sterk aan het tweede bedrijf, maar de kansjes werden niet verzilverd. Aan de andere kant van het veld was Cyriel Dessers de gevaarlijkste man, maar de aanvaller kon eveneens niet tot scoren komen. Met het einde van de wedstrijd in zicht zette Heracles nog aan, maar enorme kansen bleven uit. Ook in de vijf minuten extra tijd kon het bezoek weinig klaarspelen, waardoor Willem II de drie punten pakte.