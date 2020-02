Grote zorgen om Depay: ‘Dit kan dubbel zo hard terugslaan’

Memphis Depay is voorlopig niet op het voetbalveld terug te vinden. De aanvaller van Olympique Lyon herstelt momenteel van een zware knieblessure en zal nog maanden uit de roulatie zijn. De Oranje-international deelt op social media echter wel vaak filmpjes van zijn herstel, wat erop lijkt dat Depay sneller dan verwacht terug kan keren. L'Équipe meldt in een groot stuk dat er bij Lyon flinke zorgen zijn omtrent de wil van de aanvaller om zich snel te willen klaarstomen voor het EK.

Depay heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag met Oranje op het EK wil acteren. In december moest de spits in het duel met Stade Rennes echter een flinke klap verwerken met een heftige knieblessure. De verwachting was dat Depay zes tot negen maanden niet beschikbaar zou zijn, maar de filmpjes die de aanvaller deelt met zijn volgers duiden op een razendsnel herstel. Bij Lyon is maakt men zich zorgen, aldus de Franse sportkrant.

"Als je de natuur in het ootje wil nemen, slaat die dubbel zo hard terug. Voor elke operatie is er een bepaalde hersteltijd, daar moet je niet aankomen", zegt arts Jean-Marcel Ferret, die jarenlang actief was bij Lyon (1977-2008) en de nationale ploeg van Frankrijk (1993-2004). Depay heeft ook een video gedeeld waarin hij bezig is op een trampoline. De aanvaller doet korte passjes op de trampoline, terwijl hij tegelijkertijd bezig is met de bal. Ferret weet dat veel Oranje-fans hoop putten uit het filmpje.

"Deze video spreekt veel mensen aan. Hij rijdt ook al op de fiets, wat betekent dat hij zijn knie al goed kan buigen. Maar het trampoline-filmpje is wel verrassend. Dat betekent dat hij wel goed herstelt. Het is ook een beetje bluffen van zijn kant, maar het gaat wel de goede kant op", aldus de arts. Naar verluidt hoopt Lyon dat Depay niet wil haasten in verband met het EK. De Franse club wil dat de aanvalsleider zich vooral moet concentreren op volgend seizoen.

"Wij hebben ook een contractverlenging van een jaar aangeboden, direct na zijn operatie, zodat hij rustig kan herstellen", zegt voorzitter Jean-Michel Aulas. Eerder lieten verschillende artsen in Nederlandse media al weten dat Depay geen haast moet maken. "De nieuwe kruisband doet er anderhalf jaar over voor hij op de goede sterkte is. Zó lang gaat niemand wachten, profvoetballers zeker niet", zei specialist Rien Heijboer tegenover het Algemeen Dagblad. "Maar je moet absoluut niet hebben dat-ie opnieuw scheurt. En daar zijn helaas genoeg voorbeelden van."