Engelse media: Steven Bergwijn liet zeven miljoen euro schieten

Voor Steven Bergwijn ging er vorige week een droom in vervulling toen hij een contract tot de zomer van 2025 ondertekende bij Tottenham Hotspur. De transfer van PSV naar de Londense club ging niet zonder slag of stoot, daar het verschil tussen vraag en aanbod aanvankelijk groot was. PSV ging uiteindelijk akkoord met een bedrag van dertig miljoen euro, exclusief bonussen. Ook omdat de Oranje-international water bij de wijn deed.

“Steven heeft een geste naar de club gedaan. Hij heeft afgezien van een percentage van de transfersom dat hij zou krijgen. Dankzij hem is de deal rondgekomen”, zo claimde technisch manager John de Jong afgelopen vrijdag. De kranten in Engeland verzekeren zondag dat de 22-jarige aanvaller daarnaast een bijzonder lucratieve bonus van PSV liet schieten door in januari een transfer te maken, al is het bericht voor Nederlandse begrippen onwaarschijnlijk.

Bergwijn zou naar verluidt van PSV een bonus van zeven miljoen euro hebben gekregen als hij het seizoen in Eindhoven had afgemaakt, zo zou een van de contractuele bepalingen in de verbintenis van de aanvaller met PSV zijn geweest. Een onwaarschijnlijke clausule, daar de aanvaller naar verluidt, na zijn in augustus ondertekende nieuwe verbintenis tot medio 2023, 70.000 euro per maand exclusief bonussen ging verdienen.

Engelse media stellen dat Bergwijn in Londen omgerekend 70.000 euro per week gaat verdienen, exclusief bonussen. "Dit is een geweldige club. Het is voor elke speler een droom om in de Premier League te spelen. Als kleine jongen keek ik al graag naar José Mourinho, en nu speel ik onder hem”, vertelde de aanvaller eerder. “Ik wil goals maken, assists geven en de Champions League winnen met deze geweldige club.”

Tottenham speelt in de achtste finales van de Champions League tegen RB Leipzig. Vorig jaar reikte de Londense club tot de finale van het miljoenenbal, waarin Liverpool met 2-0 te sterk was. “Ik vond het mooi om te zien hoe er van Ajax werd gewonnen”, verwees de geboren Amsterdammer naar de halve finale van vorig seizoen, waarin Lucas Moura met een treffer in blessuretijd een einde maakte aan de Champions League-droom van Ajax.