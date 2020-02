Tabloid pakt uit met ‘bod van 178,5 miljoen euro op Virgil van Dijk’

Juventus is achter de schermen bezig om een fiks bod op Virgil van Dijk voor te bereiden, zo verzekert The Sun zondag. Hoewel het boulevardblad wereldwijd een bedenkelijke reputatie heeft, wordt de publicatie gretig door andere media in Engeland gedeeld. De topclub uit Italië zou namelijk het dubbele van het aankoopbedrag van de 28-jarige Nederlander in januari 2018 willen bieden.

Van Dijk maakte voor 84,5 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool en groeide destijds uit tot de duurste verdediger ter wereld. Dat record werd een half jaar geleden gebroken door Harry Maguire, die voor bijna 88 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United ging. Juventus is naar verluidt van zins om Liverpool een formeel voorstel van 178,5 miljoen euro voor Van Dijk te doen.

Van Dijk is sinds zijn transfer naar Anfield tot dé of een van de beste centrumverdedigers ter wereld uitgegroeid. The Sun stelt dat Juventus de kans aanwezig acht dat de Oranje-international na dit seizoen een nieuwe uitdaging wil aangaan. Liverpool won in het voorbije kalenderjaar immers de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubteams. De eerste landstitel sinds 1990 kan Liverpool dit seizoen niet meer ontgaan.

Liverpool won zaterdag met 4-0 van Southampton en heeft nu een voorsprong van liefst 22 punten op Manchester City, dat nog bij Tottenham Hotspur moet spelen. De kans is bijzonder klein dat Liverpool afscheid wil nemen van de Nederlander, die vorig jaar als tweede eindigde in de verkiezing om de Ballon d’Or en in 106 duels in alle competities voor the Reds goed was voor 11 doelpunten.

Engelse media verzekerden enkele maanden geleden dat Van Dijk en Liverpool een nieuw én sterk verbeterd contract tot de zomer van 2025 waren overeengekomen, à 225.000 euro per week, maar dit werd al snel door de verdediger ontkracht. De ex-speler van Willem II, FC Groningen, Celtic en Southampton staat momenteel, tot medio 2023, voor circa 140.000 euro per week op de loonlijst van Liverpool.