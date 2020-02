De speler die Liverpool, Real en Borussia Dortmund afwees

(The People)

Jadon Sancho zal het voornaamste doelwit van Manchester United voor komend seizoen zijn. Ondanks de winterse komst van Bruno Fernandes wil de club in de zomer nog steeds James Maddison aantrekken. (The People)

Simone Zaza zag in januari op het laatste moment af van een huurperiode bij Internazionale. I Nerazurri wilden aanvankelijk Olivier Giroud halen, maar vonden vijf miljoen euro te veel voor de bijna transfervrije Chelsea-spits. (Tuttosport)

De middenvelder van Lille OSC is van mening dat hij minimaal één volledig seizoen in de Ligue 1 moet spelen.

Amin Younes heeft zich niet geliefd gemaakt bij Napoli. De voormalig aanvaller van Ajax kreeg in januari aanbiedingen van Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo en Olympiacos, maar weigerde te vertrekken. (Il Corriere del Mezzogiorno)