Advocaat kritisch op pupil: ‘Ik vond hem niet goed en dat heb ik hem verteld’

Feyenoord kon zaterdagavond opnieuw drie punten bijschrijven in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in de eigen Kuip met 3-0 van FC Emmen, door doelpunten van Oguzhan Özyakup, Nicolai Jörgensen en Luis Sinisterra. Özyakup en Jörgensen krijgen ondanks hun doelpunten te maken met kritiek van trainer Dick Advocaat.

Özyakup maakte zijn eerste minuten voor Feyenoord sinds zijn winterse komst van Besiktas en wist razendsnel zijn visitekaartje af te geven: de Turkse middenvelder scoorde al na 93 seconden. Hij veroverde de bal zelf op eigen helft en fungeerde uiteindelijk in de zestien als eindstation van een fraaie aanval. ''Het was een prachtige goal. Dat is voor zijn zelfvertrouwen natuurlijk ook geweldig", vertelt Advocaat na afloop voor de camera van FOX Sports.

Özyakup speelde uiteindelijk dik een uur, alvorens hij werd afgelost door Renato Tapia. "Hij kan beter", antwoordt Advocaat op de vraag of hij de de huurling van Besiktas goed vond spelen. "Je ziet toch dat hij een tijdje niet gespeeld heeft. Je ziet ook dat deze competitie niet zo heel makkelijk is. Er moet veel gelopen worden. We moeten oppassen dat hij fysiek blijft aanhaken, want anders krijg je straks blessures. Ik wisselde hem omdat ik geen risico met hem wilde nemen."

Over Jörgensen is de Feyenoord-trainer opvallend kritisch, ondanks dat de Deense spits zijn derde doelpunt in de laatste drie duels maakte. "Ik vond hem de eerste helft niet goed en dat heb ik hem ook verteld", aldus Advocaat. "De tweede helft speelde hij zoals hij hoort te spelen, buiten dat hij een mooie goal maakte. Er was veel meer beweging en veel meer strijd en dat hoort erbij op dit niveau. Dat ontbrak eraan in de eerste helft bij hem. Dat heb ik hem ook verteld. Daar moet veel meer beleving en power inzitten. Dat bracht hij de tweede helft wel."