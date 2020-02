AS Roma en Justin Kluivert lijden unieke nederlaag bij Sassuolo

AS Roma heeft zaterdagavond een dure nederlaag in de Serie A geleden. Het team van trainer Paulo Fonseca keek na de eerste 26 minuten van het uitduel met Sassuolo al tegen een 3-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 4-2. Het betekent voor Sassuolo na veertien onderlinge duels pas de eerste overwinning in de Italiaanse competitie. Justin Kluivert verscheen in de basis en Carles Pérez maakte halverwege de tweede helft als vervanger van Cengiz Ünder zijn debuut voor i Giallorossi.

Sassuolo gaf AS Roma in de eerste 45 minuten voetballes. De bezoekers uit Rome probeerden al vroeg via Lorenzo Pellegrini en Bryan Cristante op voorsprong te komen, maar na zeven minuten was het Sassuolo dat toesloeg. Na een pass van Filip Djuricic ontsnapte Ciccio Caputo aan de buitenspelval, zette hij Gianluca Mancini op het verkeerde been en plaatste hij de bal in de verre hoek achter doelman Pau López: 1-0.

Een sterke fase van Sassuolo leidde ook de tweede treffer in: na een aanval over diverse schijven in de zestiende minuut was het opnieuw Caputo, dit keer op aangeven van Jérémy Toljan, die López passeerde: 2-0. Tien minuten later nam Djuricic de 3-0 voor zijn rekening. Na een pass van Domenico Berardi ontsnapte ook de ex-speler van sc Heerenveen aan de buitenspelval en mikte hij de bal onder de uitkomende López.

Het was voor AS Roma de eerste keer sinds september 2012, destijds tegen Juventuis, dat men drie tegendoelpunten in de eerste helft van een Serie A-duel om de kreeg. De bezoekers kwamen tien minuten na rust enigszins terug in de wedstrijd toen Edin Dzeko de bal binnenkopte, even nadat hij al het aluminium had geraakt. Het was het begin van een vermakelijke eerste helft, waarin AS Roma met wat meer precisie meer uit had kunnen halen.

Pellegrini kreeg in de 69e minuut zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Djuricic, maar drie minuten later verkleinde AS Roma desondanks de achterstand. Na een handsbal van Jeremie Boga schoot Jordan Veretout de bal vanaf elf meter binnen: 3-2. Eén minuut later revancheerde Boga zich door Mancini van zich af te schudden en de bal met een streep in de verste bovenhoek te laten eindigen.