Piepjong FC Groningen komt zonder Sierhuis niet tot scoren

PEC Zwolle heeft zaterdagavond een broodnodige overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman won uiterst moeizaam van FC Groningen dankzij een doelpunt van Yuta Nakayama (1-0) en is daardoor in ieder geval voor even weg uit de degradatiezone.

FC Groningen begon met de zeventienjarige Romano Postema in de spits als vervanger van de naar Stade Reims vertrokken Kaj Sierhuis. Groningen nam Daishawn Redan voor die positie op huurbasis over van Hertha BSC, maar de aanvaller zat tegen PEC nog niet bij de wedstrijdselectie. De eerste kans van de wedstrijd was voor Postema, die met een goede aanname wegsnelde bij de verdediging van de Zwollenaars. Het schot van de jongeling was echter te slap om Michael Zetterer te verrassen.

Er was in de eerste 45 minuten niet veel te beleven voor de aanwezige toeschouwers in het MAC³PARK Stadion. PEC werd eigenlijk alleen gevaarlijk via standaardsituaties, terwijl Groningen in de eerste helft niet verder kwam dan een aardige kopkans voor Joel Asoro. Vlak voor rust sloeg PEC Zwolle toe, toen Yuta Nakayama bij een hoekschop boven iedereen uittorende en raak kopte: 1-0.

Na rust werd Groningen sterker en hing de gelijkmaker lange tijd in de lucht, al bleef PEC speldenprikjes uitdelen op de counter. Namens de noorderlingen waren er kansen voor Asoro en Sam Schreck, maar de grootste kans was in de 79ste minuut voor PEC in de persoon van Gustavo Hamer. De rechtsback faalde echter oog in oog met doelman Sergio Padt en liet Groningen in leven. In de negentigste minuut was die laatstgenoemde ploeg heel dicht bij de gelijkmaker, maar debutant Kian Slor raakte de paal.