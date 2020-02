Antony ziet Ajax-transfer afketsen: ‘Ik weet niet wanneer ik ga vertrekken’

Antony had gehoopt op de slotdag van de transferperiode in januari naar Ajax te gaan, maar de vleugelspits van São Paulo zag zijn transfer niet doorgaan. De negentienjarige Braziliaan is echter niet gefrustreerd over het afketsen van de overgang. "Ik blijf honderd procent geven voor het shirt van São Paulo", zegt Antony tegenover Globo Esporte.

Ajax was eind januari bereid om ver te gaan voor Antony. De Amsterdammers brachten een bod uit van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen, maar kregen nul op het rekest van São Paulo. "Ik ben tevreden", reageert de aanvaller. "Mensen om me heen weten hoeveel liefde ik voor São Paulo heb. Ik ben van jongs af fan van de club en meer tijd in dit shirt doorbrengen is absoluut een eer."

Toch hoopt Antony in de toekomst een stap naar Europa te maken. "Ik droom natuurlijk wel, maar ik weet niet wanneer ik ga vertrekken. Misschien in het midden van het jaar, of aan het einde, maar ik heb veel motivatie om nog voor São Paulo te spelen." De jongeling geeft aan zich niet met de transferperikelen te hebben bemoeid: Antony laat transferzaken over aan zijn club en zaakwaarnemer.

Erik ten Hag zal balen van de mislukte deal, daar de trainer van Ajax zich vrijdagmiddag nog lovend uitsprak over Antony. "Ik ken de speler, hij is een goede en aantrekkelijke speler", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Maar nogmaals: op dit moment is het geen issue. Transferzaken zijn aan Marc, dus als je vragen wil stellen, moet je die aan hem vragen. Nee, ik heb niet aangedrongen op extra versterkingen. Want ik zei al dat we het met deze groep moesten gaan doen."