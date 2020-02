Droomdebuut Oguzhan Özyakup opmaat voor vrij simpele Feyenoord-zege

Feyenoord heeft zaterdagavond ruim gewonnen van FC Emmen. Oguzhan Özyakup beleefde een droomdebuut door al na 93 seconden te scoren en werd daarmee de snelst scorende Feyenoord-debutant ooit. Daarna speelde de ploeg van Dick Advocaat lange tijd bepaald niet groots, maar doelpunten van Nicolai Jörgensen en Luis Sinisterra leverden uiteindelijk toch nog een 3-0 zege op. Ook miljoenenaankoop Robert Bozenik maakte in de slotfase zijn Feyenoord-debuut.

Al na twee minuten kwam Feyenoord dus op voorsprong. Özyakup leidde zijn doelpunt zelf in, door de bal met een sliding te onderscheppen van Tom Hiariej. Vervolgens begon Feyenoord via Luis Sinisterra aan een vlijmscherpe counter. De Colombiaan zette Nicolai Jörgensen aan het werk, die op zijn beurt Jens Toornstra vond op de rechterflank. Özyakup was inmiddels doorgesprint tot de zestien van FC Emmen, kon aldaar de bal ontvangen van Toornstra en schoof rustig binnen: 1-0.

In de zeventiende minuut dacht Feyenoord op 2-0 te komen, maar het doelpunt van Luis Sinisterra ging niet door wegens buitenspel. Daarna hadden de Rotterdammers moeite om het spel te maken en bleven kansen uit. FC Emmen deelde aan de andere kant wel speldenprikjes uit, maar was niet bij machte om te profiteren van het zwakke Feyenoord-spel.

Ook in de tweede helft begon Feyenoord niet sterk, waardoor Emmen zichtbaar meer vertrouwen begon te krijgen in een goed resultaat. Vlak na rust ging Kerim Frei vrij op Feyenoord-keeper Justin Bijlow af, maar de aanvallende middenvelder van Emmen schoot recht op de goalie. Ook Sergio Peña dook even later vrij op voor Bijlow, die ternauwernood kon ingrijpen. Bovendien stond de Spanjaard in buitenspelpositie op het moment dat de lange bal naar hem werd verzonden.

Feyenoord wist nauwelijks iets te creëren, maar maakte in de 64ste minuut tóch de bevrijdende 2-0. Een vrije trap van Steven Berghuis werd knap verlengd door Nicolai Jörgensen, die alert opdook voor zijn directe tegenstander. Het doelpunt leek de Rotterdammers over een dood punt te helpen, want daarna volgden goede kansen voor Jörgensen en Renato Tapia, die beiden over schoten.

In de tachtigste minuut kwam het derde Feyenoord-doelpunt er alsnog. Een prachtige strakke crosspass van Jens Toornstra belandde bij Leroy Fer, die Marcos Senesi een vrije kopkans bood. Doelman Dennis Telgenkamp bracht daar nog redding op, maar zag Sinisterra in de rebound binnen tikken: 3-0. In de 83ste minuut gunde Advocaat ook Bozenik zijn debuut voor Feyenoord met een invalbeurt voor Jörgensen. De spits kon zich in de korte tijd die hem gegeven was niet onderscheiden.